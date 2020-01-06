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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
 06 Ocak 2020 12:06
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,97405,9750
Avro6,67806,6790
Sterlin7,81507,8550
ANKARA
ABD Doları5,95006,0100
Avro6,64006,7100
Sterlin7,73207,8820
Anadolu Ajansı
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