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HDP'li eski belediye başkanı işe alımda sözde 'KCK sözleşmesi'ni esas almış

Van'da terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
 06 Ocak 2020 12:26
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HDP'li eski belediye başkanı işe alımda sözde 'KCK sözleşmesi'ni esas almış

Van'da terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle soruşturma yürütülen, aralarında görevden uzaklaştırılan HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen Duman ile 14 kişi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Duman ile diğer sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kurulduğu günden bu yana kadın yapılanmasına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı iddianamede, yapılanmanın örgütsel faaliyetlerine yer verildi.

Terör örgütünün terminolojisinde yer alan "değer aile" kavramının, öldürülen teröristlerin yakınlarını ifade ettiği belirtilen iddianamede, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin ailelerinin, örgüt mensupları tarafından devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Aramalarda ele geçirilen belgelerde PKK ile bağlantılı oldukları değerlendirilen sanıkların, güvenlik güçlerince çukur ve barikat olaylarıyla ilgili başlattığı operasyonlar sırasında PKK'lı teröristler için düzenlenen basın açıklamalarına katıldıkları ifade edilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanması TJA içinde faaliyet yürüttükleri, bölücü terör örgütünden gelen talimatları yerine getirmeye hazır oldukları, örgütle aralarında organik bağ olduğu, bu kapsamda atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işledikleri anlaşılmaktadır."

- Defterinden işe alımlarla ilgili notlar çıkmış

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Caziye Duman'ın not defterinde de işe alımlarla ilgili bilgilerin elde edildiği belirtilen iddianamede, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Saray Belediye Başkanı olarak seçilen şüphelinin belediye başkanı olarak göreve başladıktan sonra örgütün sözde anayasası kabul edilen KCK sözleşmesine ve 'değer ailesi' kriterine göre işe alım yapıp yapmadığının tespiti açısından araştırma yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Araştırmalar sonucu 1 Nisan 2019'dan sonra Saray Belediyesinde işe alınan 12 kişiden 4'ünün birinci veya ikinci derece yakınları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğünün tespit edildiği anlatılan iddianamede, sanıklardan Duman'ın belediye personelinin işe alımı noktasında sözde "KCK sözleşmesi"ni ve sözleşmedeki "değer ailesi" kriterini esas aldığı, bölücü terör örgütünden gelen talimatları yerine getirmeye hazır olduğu, açlık grevlerine katıldığı, örgütle arasında organik bağ kurduğu, bu nedenlerle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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