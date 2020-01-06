Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
|06 Ocak 2020 12:34
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