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Ömer Halisdemir'i şehit edenlerin cezaları onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
 06 Ocak 2020 12:37
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Ömer Halisdemir'i şehit edenlerin cezaları onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.


Ömer Halisdemir'in darbeci general Terzi'yi öldürdüğü o an

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen mahkumiyet kararları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince yapılan inceleme sonucu hukuka uygun bulundu.

Karara yapılan itiraz üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi.

Dosyayla ilgili temyiz incelemesini tamamlayan Daire, sanıklar Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge'ye verilen hapis cezalarını oy birliğiyle onadı.

Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 18 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti. Sanıklardan, 13'ünün cezası "fiilden sonraki davranışları" dikkate alınarak müebbet hapse çevrilmişti.

- Davanın geçmişi

ÖKK'yi ele geçirmek isteyen darbeci tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin dava, 19 Nisan 2018'de karara bağlandı.

Sanıklar Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge, Halisdemir'e yönelik "kasten öldürme" suçundan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan Şahin, Kara, Aksoy, Oğuz ve Bilge'ye ayrıca, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da birer kez daha "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, aynı suçu işledikleri tespit edilen sanıklar Demirci, Güreli, Solmaz, Güleç, Yörük, Almaz, Kütükçü, Aslanbay, Engin, Çelik, Topbaş, Çınar ve Atmaca hakkında takdir indirimi uygulayarak birer kez "müebbet" hapis cezasına mahkum etmişti.
Anadolu Ajansı
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