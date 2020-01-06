Çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.015,00 lira oldu.
|06 Ocak 2020 12:41
|Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.015,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|297,10
|297,30
|302,60
|302,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.958,00
|1.979,00
|1.994,00
|2.015,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|271,00
|275,00
|276,00
|280,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.913,00
|1.933,00
|1.949,00
|1.969,00
|Yarım Ziynet
|957,00
|967,00
|975,00
|985,00
|Çeyrek Ziynet
|478,00
|483,00
|487,00
|492,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
06 Ocak 2020 13:18
|Gün ortası döviz fiyatları
06 Ocak 2020 12:06
|Gram altın, psikolojik seviyeyi aştı
06 Ocak 2020 10:11
|Borsa haftaya düşüşle başladı
06 Ocak 2020 10:00
|Dolar güne yükselişle başladı
06 Ocak 2020 09:35
|2020 yılında altına yatırım yapan kazanacak
04 Ocak 2020 22:33
|Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı
03 Ocak 2020 18:38
|Borsa günü düşüşle tamamladı
03 Ocak 2020 18:32
|Altın fiyatları dört ayın zirvesinde
03 Ocak 2020 17:39
|Gün sonu döviz fiyatları
03 Ocak 2020 17:26