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Denizi olmayan kentte 'tekne turu' keyfi

Türkiye'nin vizyon projesi olan GAP kapsamında yapılan Ilısu Barajı HES'de su tutma çalışmaları kontrollü şekilde sürerken göl havzasında kalan, su seviyesinin yükseldiği Siirt'teki Botan Çayı'nda tekne turları başladı
 06 Ocak 2020 12:45
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Denizi olmayan kentte 'tekne turu' keyfi

Türkiye'nin vizyon projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nde (HES) tutulan su miktarında artış sürerken, göl havzasında kalan Siirt'teki Botan Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle tekne turları başladı.

Gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından Atatürk Barajı'ndan sonraki ikinci büyük baraj konumunda yer alan Ilısu Barajı'nda su tutma çalışmaları kontrollü şekilde sürüyor.

Şubat ayı itibarıyla enerji üretimine başlayacak, yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretilecek barajda geçen yıl ağustos ayından bu yana su tutulmaya başlandı.

Tutulan su miktarındaki artışın devam ettiği baraj sayesinde göl havzasında kalan Botan Çayı'nın da seviyesi yükseldi.

Türkiye'nin 45'inci Milli Parkı ilan edilen Botan Vadisi'nden geçen Botan Çayı'nda ilk tekneler suya indirildi.

İlk etapta 6 teknenin faaliyete başlarken, denize hasret ziyaretçiler turlara büyük ilgi gösterdi.

Tekneyle baraj gölünde gezintiye çıkan ziyaretçiler, Botan Vadisi'ni seyretmenin keyfini çıkardı.

- "Botan Vadisinde deniz ulaşımına kavuşmuş oluyoruz"

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) İl Temsilcisi Ayhan Mergen, yaptığı açıklamada, Ilusu Barajı'nın tamamlanmış olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Barajın tamamlanmasıyla Botan Vadisi'nin tekne turlarına ev sahipliği yapacağının hep söylendiğini dile getiren Mergen, ilk tekne turlarının yapıldığını görmekten heyecan duyduklarını belirtti.

Mergen, "Botan Vadisi'nde deniz ulaşımına kavuşmuş oluyoruz. Bunu görmenin mutluluğunu yaşıyor, Botan'ın eşsiz güzelliğine tanık oluyoruz." dedi.

Botan Vadisi'nin geçen yıl "milli park" ilan edildiğini hatırlatan Mergen, 20 yıldan bu yana sürdürülen çalışmalarla bölgenin doğa sporları açısından da elverişli duruma getirilmeye çalışıldığını aktardı.

Mergen, Botan Vadisi'ni Siirt'e bağlayan yol olarak da bilinen 3 bin 500 yıllık tarihi Akabe Yolu'nun bölgeden geçtiğine değinerek, "Bu yol, dünyada 'zor geçit' anlamına gelen üç geçitten birinin bu bölgede olduğu tarihi Akabe yolu güzergahında bulunmaktadır. Dolayısıyla buraya gelenler bir yandan karada doğa sporlarının heyecanını yaşama bir yandan da deniz ulaşımı ile bu güzellikleri görme imkanına kavuşacak." diye konuştu.

- "Arabalı vapur ile ilgili çalışmalarımız da var"

Tekneyle merkeze bağlı Eğlence köyüne geçen AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç da barajın su tutmaya başlamasıyla Botan Çayı'nda da ilk tekne turlarının başladığını dile getirdi.

Olğaç, şu an 6 teknenin faaliyete başladığını, ilerleyen süreçte bu sayının daha da artacağını aktararak, "Arabalı vapur ile ilgili çalışmalarımız da var, bunları hızla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede yeni bir köprünün yapılması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Olğaç, bu çalışmaların turizmin gelişmesine de katkı sunacağını kaydetti.

Olgaç, köprü ve yol çalışmaları tamamlandıktan sonra ulaşım daha da rahat olacağını aktardı.

Tekne kaptanı Ali Şen, Mersin'den eğitim vermek için kente geldiğini belirtti.

İlk tekne turlarına ilginin yüksek olduğunu aktaran Şen, "Rağbet var, Siirtliler ilgi duyuyor. İnsanlar gezmek, barajı görmek için buralara geliyor. 25 yıldır bu sektörün içindeyim. Burası bir iki yıl sonra turizm sektörüne açılabilecek bir yer. Buradaki tarihi yerlerin tanıtımı yapıldıkça buralara rağbet artacaktır." şeklinde konuştu.

- "Suyun olduğu yerde hayat var"

Kent sakinlerinden Naci Evin, tekne turlarının bölge turizmi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin tüm bölgelerinden gelecek ziyaretçilerin kentin güzelliklerini bu sayede görme fırsatı bulacağını dile getiren Evin, şöyle konuştu:

"Suyun olduğu yerde hayat var. Eskiden gelip, buraları geziyorduk. Artık tekne turlarıyla doğal güzellikleri görebiliyoruz. Herkesi Siirt'e bekliyoruz. Buralar değerlendirildikçe çok daha güzel olacak. Botan Çayı bizim için çok büyük bir nimet. Hem turizm hem balıkçılık hem de hayvancılık alanında buralar daha da gelişecek."
Anadolu Ajansı
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