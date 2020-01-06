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'Libya'ya askerin ne zaman gideceğine hükümet karar verecek'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Libya'ya asker gönderilmesi) Ne zaman ve nasıl olacağı, kapsamının ne olacağının kararını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet verecek
 06 Ocak 2020 12:52
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'Libya'ya askerin ne zaman gideceğine hükümet karar verecek'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya'ya paralı askerlerin gelmesine karşı olduğunu ve bunun ülkeye barış ve istikrar getirmeyeceğini belirterek, "Amacımız başından beri ateşkesi bir an önce tesis etmek ve siyasi sürecin tekrar canlanmasına katkıda bulunmak, süreci hızlandırmak." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu ile Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil, ikili görüşmelerinin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Libya'ya asker gönderilmesine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şu anda muharip güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak. Bunlar bizim askerimizin içinden değil. Bu farklı ekiplerle o muharip güçler orada çalışacak." sözlerine ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri esasen açık. Libya ile imzaladığımız mutabakat zaptına baktığımız zaman, güncellenmiş bu anlaşmanın içerisinde tecrübe paylaşımı, eğitim, öğretim, bilgi paylaşımı, teknoloji paylaşımı, birçok iş birliği var, uzmanların yapacağı çalışmalar var." yanıtını verdi.

TBMM'nin Cumhurbaşkanlığı Kabinesine gerektiğinde Libya'ya asker gönderme yetkisi verdiğini ve tezkereyi onayladığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla bunun ne zaman ve nasıl olacağı, kapsamının ne olacağının kararını da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet verecek. Önümüzdeki günlerde bunun detaylarını sizler de takip edeceksiniz." dedi.

- "Paralı askerlerin barış ve istikrar getiremeyeceğini düşünüyoruz"

Çavuşoğlu, "Libya'da paralı askerlerin faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Sudan ve Çad'dan da özellikle Sudan'a bakacak olursak, Cancavid milis grupları var buralarda ve BM raporlarına da yansıdı. Özellikle Darfur'daki katliamdan kötü üne sahip grupların varlığı gündeme geldi mi, görüşmenizde bir ortak tutum ortaya çıktı mı?" şeklindeki soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Biz Libya'da paralı askerlerin gelmesine karşıyız. Paralı askerlerin barış ve istikrar getiremeyeceğini düşünüyoruz. Oysa bizim amacımız başından beri ateşkesi bir an önce tesis etmek ve siyasi sürecin tekrar canlanmasına katkıda bulunmak, süreci hızlandırmak. Tek çözüm yolu siyasi çözümdür Libya'da. Tıpkı Güney Sudan'da olduğu gibi şu anda yaşanan süreç var. Biz bunu destekliyoruz. Sudan ve Güney Sudan arasındaki diyaloğu da destekliyoruz."
Anadolu Ajansı
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