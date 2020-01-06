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Atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyorlar

Denizli'nin Çal ilçesinde açılan kursta ev hanımları geri dönüşüm malzemelerini adeta sanat eserine çevirdi. Kadınlar kurslarda gördükleri eğitim ile gazete kağıtlarından biblo, kozalaktan kuş ve karton rulolardan şamdanlar yaptı. Kadınlar atık malzemelerden yaptıkları dekoratif hediyelik eşyalarla aile ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor.
 06 Ocak 2020 13:03
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Atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyorlar

Denizli'nin Çal ilçesinde açılan kursta ev hanımları geri dönüşüm malzemelerini adeta sanat eserine çevirdi. Kadınlar kurslarda gördükleri eğitim ile gazete kağıtlarından biblo, kozalaktan kuş ve karton rulolardan şamdanlar yaptı. Kadınlar atık malzemelerden yaptıkları dekoratif hediyelik eşyalarla aile ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor.

Çal İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, kadın istihdamının artırılması ve ev hanımlarının ekonomiye katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla açılan kursta, atık malzemelerin geri dönüşümü sağlanıyor. Kursa katılan kadınların yaşları 18-55 yaş arasında değişirken, 15 kadın kursiyer kursta el becerilerini de geliştirerek farklı çalışmalar ile plastik, cam şişe, ahşap malzemeler, eski gazete, çam kozalağı gibi çeşitli ürünleri işleyerek dekoratif hediyelik eşyalara dönüştürüp, el emeği göz nuru ürünler ortaya çıkarıyorlar. Bu ürünler arasında kozalaktan kuş, gazeten biblo, kağıt rulolardan şamdan, karton kutulardan saklama kutuları gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Kursiyerlerin yaptığı birbirinden güzel ürünlerin ise ocak ayı ve yıl sonu sergilerinde görücüye çıkacağı belirtildi.

"Doğadaki atıkların hepsini yeniden dekor yapmaya çalışıyoruz"

İlçe Halk eğitim merkezi kurs öğretmeni Derya Çetin, usta öğretici olarak yaklaşık 7 yıldır Çal ilçesinde görev yaptığını ve yeni yaptıkları geri dönüşüm projesinde ise eski malzemeleri aksesuarlara çevirdiklerini belirten Çetin, "Burada öğrencilerimizle birlikte geri dönüşüm üzerine projelerimiz var. Gazeteden atık projesiyle birlikte bebekler, aksesuarlar, biblolar yapıyoruz. Doğadaki ürünleri değerlendiriyoruz ve doğadaki tasarımlardan şekil yapıyoruz bunu evlerde aksesuar olarak kullanmaya başladık. Kursumuz başlayalı 2 ay oldu ve 2 aydır yaptığımız ürünlerimiz gazetelerden, biblolar, rölyef çalışmalarımız kozalaktan yaptığımız tasarımlar var ve daha ilerisi de olacak tabi ki, şuan 15 ile 20 arasında kursiyerlerim var değişkenlik gösteriyor bayanlarda, şuanda ise net olarak 15 kursiyerimiz var. 15 kursiyer ile devam ediyoruz ve doğadaki atık gazeteleri poşetleri alüminyum folyoları hepsini yeniden dekor yapmaya çalışıyoruz. Sıfır atıkla başladık ve bu şekilde devam ediyoruz. Bunu da ilerleyen zamanlarda daha da arttıracağız karton kutulardan, gazetelerden aklınıza gelebilecek bütün atıkları yeniden dekor yapıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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