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Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne başvuru için son gün

Türkiye'nin teknoloji yıldızlarının bulunması amacıyla hayata geçirilen ve bu yıl 18 ilde daha açılacak "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nin başvuruları bugün sona eriyor
 06 Ocak 2020 13:12
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Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne başvuru için son gün

Türkiye'nin teknoloji yıldızlarının bulunması amacıyla hayata geçirilen ve bu yıl 18 ilde daha açılacak "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" için başvuru süresi bugün doluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan projeyle Türkiye çapında 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması amaçlanıyor.

Projeyle ortaokul ve lise seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilere, 3 yıllık kapsamlı teknoloji eğitimi sunuluyor. Bu kapsamda, elektronik programlamadan robotik kodlamaya, siber güvenlikten yapay zekaya kadar çeşitli konularda atölye eğitimleri veriliyor. Geçen yıl 12 ilde başlatılan proje kapsamında 2 bin üstün yetenekli öğrenci eğitim almaya başladı.

Bu yıl da 18 ilde daha Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. Bu iller Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat olarak belirlendi.

Bu yılki seçme süreci kapsamında ilk olarak 9 Şubat'ta Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle seçme sınavı yapılacak. Başarılı öğrenciler mart ayında ikinci aşama olan uygulama sınavına katılacak. Böylece, 3 bin öğrencinin 3 yıllık bir eğitim programına başlaması hedefleniyor.

Projeyle 5 yıllık süreçte yaklaşık 50 bin öğrencinin bu eğitimden faydalanması amaçlanıyor.

- Bakan Varank'tan gençlere ve ailelere çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Anadolu Ajansı Editör Masası'nda konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin 81 ilinde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurma planları olduğunu belirten Varank, bu atölyelerde ortaokul ve lise başlangıç seviyesindeki çocuklara tasarım, siber güvenlik, yazılım, robotik gibi alanlarda ileri aşama dersler verdiklerini söyledi.

Varank, "Bu çocuklarımızı geleceğin teknoloji yıldızları olarak yetiştirmek istiyoruz." dedi.

12 ilde eğitimlerin başlatıldığını ve bu yıl da 18 ilde daha eğitimlerin gerçekleştirileceği bilgisini veren Varank, şunları kaydetti:

"Bugün 18 ilde daha Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile ilgili sınava başvurunun son günü. Öğrencilerimizi bu sınavlarımıza davet ediyoruz. Ailelerimiz lütfen çocuklarını bu sınavlara yönlendirsin. Çocuklarımız bu atölyelerde geleceğin teknoloji yıldızı olarak yetişecek. Hedefimiz en az 50 bin teknoloji yıldızı yetiştirmek. Gençlerimiz ve ailelerimize çağrıda bulunuyoruz, bugün son gün. Lütfen atölyeler için başvurularınızı yapmayı unutmayın. Bu başvuruları web sitesi üzerinden yapabilirler."
Anadolu Ajansı
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