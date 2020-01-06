1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

E-ticarette 'daha güvenli alışveriş' dönemi başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: e-ticarette güven ortamının tesis edilmesi için Bakanlık olarak TOBB'un iş birliğiyle güven damgası sistemini oluşturmuş bulunuyoruz. e-ticarette gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesi konusunda güven damgasının etkin rol oynamasını bekliyoruz
 06 Ocak 2020 13:35
Yazdır
E-ticarette 'daha güvenli alışveriş' dönemi başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticarette güven ortamının tesis edilmesi için Bakanlık olarak TOBB'un iş birliğiyle güven damgası sistemini oluşturduklarını belirterek, "e-ticarette gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesi konusunda güven damgasının etkin rol oynamasını bekliyoruz." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen "Elektronik Ticarette Güven Damgası Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, dijitalleşmeye yeni projelerle devam ettiklerini belirterek, ticarette karşılıklı güveninin önemini anlattı.

Alıcı ve satıcının birbirini karşılıklı olarak görmediği e-ticaret ortamında güven unsurunun daha fazla ön plana çıktığına dikkati çeken Pekcan, yapılan araştırmaların da bunu ortaya koyduğunu söyledi. Pekcan, Türkiye'de yaklaşık 75 milyon kişinin geniş bant internet sistemine erişim sağladığını ancak e-ticaretin kullanım oranının yüzde 5,3'te kaldığını, gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 11 seviyelerinde bulunduğunu söyledi.

Pekcan, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin, tüketicilerin yüzde 45'inin ödemede sistemlerine duyulan güvensizlik ve gizlilik, yüzde 27'sinin ise satış, iade ve şikayetlerinin değerlendirilmesi konusunda karşılaşabileceği sorunları dikkate alarak e-ticarete yanaşmadığını gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"e-ticarette güven ortamının tesis edilmesi için Bakanlık olarak TOBB'un iş birliğiyle güven damgası sistemini oluşturmuş bulunuyoruz. e-ticarette gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesi konusunda güven damgasının etkin rol oynamasını bekliyoruz."

- "İşletmelerin tanınırlık ve güvenini artıracak"

TOBB'u güven damgası sağlayıcısı olarak yetkilendirdiklerini dile getiren Pekcan, sisteme, elektronik ticaret yapan bütün firmaların gönüllülük esasına göre başvurabileceklerini ifade etti.

Pekcan, ilgili yasal düzenlemedeki kriterleri sağladığı tespit edilen e-ticaret sitelerine güven damgası tahsis edileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davranacak bu siteler denetlenecek ve belli aralıklarla yapılacak sızma testleri sayesinde de güvenlik açıkları varsa tespit edilecek. Burada alıcıların sipariş hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak. Elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri, kargo ve takip sistemi hakkında da bilgi alınabilecek. Ayrıca güven damgası sağlayıcıları tarafından oluşturulacak çevrim içi şikayet sistemi ile e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıklar da çok daha hızlı bir şekilde çözülebilecek.

Tebliğ kapsamında güven damgası sağlayıcılarının uluslararası güven damgası kuruluşlarından en az birine üye olmasını talep ediyoruz. Böylece, bu kuruluşların uluslararası geçerliliği olan logolarını güven damgası alan e-ticaret firmalarımız kendi sitelerinde kullanabilecek. Bu, şirketlerimizin yeni pazarlara açılmasını, yeni müşterilere ulaşmasını kolaylaştıracak, e-ticaret girişimcilerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda tanınırlığını, itibarlarını ve rekabet güçlerini artıracak ve ihracatımızı da pozitif yönde etkileyecek. e-ticaret yapmak isteyen küçük işletmelerimizin de tanınırlığını ve güvenirliğini artıracak."

- ETBİS'in detayları yakın zamanda paylaşılacak

Elektronik ticaret verilerinin toplanması ile ilgili 2 Ocak'ta Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni (ETBİS) devreye aldıklarını hatırlatan Pekcan, en kısa zamanda konuya ilişkin detaylarının paylaşılacağını söyledi.

Pekcan, bu sistem ile artık e-ticaretteki verileri kayıt altına alacaklarını ifade ederek, bunlarla yol haritası çizebilmeyi öngördüklerini kaydetti.

İlk defa e-ticarette güven damgası almaya hak kazanan 12 firma temsilcisine damga plaketlerini Bakan Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu takdim etti.

- "Satış ağını yıllar içinde genişlettik"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, Avrupa ve Türkiye'de online gıda satışını 23 yıl önce Migros'un başlattığını ifade ederek, bugün Türkiye'nin 58 ilinde taze ürün teslimatı yapabilen tek online kanal olan Migros Sanal Market'in ardından, "Macroonline", "Tazedirekt" ve "Migros Hemen" ile online satış ağını yıllar içinde ihtiyaçlara yönelik genişlettiklerini bildirdi.

Tort, Migros Sanal Market'in, bu deneyimi sayesinde Ticaret Bakanlığının yetkisi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen Türkiye'nin Güven Damgası belgesini alan ilk firmalar arasında yer aldığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Boğaz'daki kuvvetli akıntı Rus savaş gemisini sürükledi
06 Ocak 2020 14:15		 Eski İçişleri Bakanı Ağar: 'Trablus'ta ne işiniz var?' derseniz, o zaman burada havuzda yüzersiniz
06 Ocak 2020 13:38
'Cezaevi'nde çalışan personelin özlük hakları için çalışıyoruz'
06 Ocak 2020 13:16		 'Libya'ya askerin ne zaman gideceğine hükümet karar verecek'
06 Ocak 2020 12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
06 Ocak 2020 12:34		 Varank: Yerli otomobilde, şuan için, ön ödemeli sipariş alınmıyor
06 Ocak 2020 11:16
Pahalı gübre hiçbir denetime tabi tutulmuyor!
06 Ocak 2020 10:50		 Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
06 Ocak 2020 09:44
FETÖ'cü suikastçının İade duruşması 10 Ocak'ta
06 Ocak 2020 09:16		 Yaşananlar bir din savaşı mı?
06 Ocak 2020 09:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:15 - Boğaz'daki kuvvetli akıntı Rus savaş gemisini sürükledi14:06 - Belediye, 6 yıldır gelir ve giderlerini vatandaşlara dağıtıyor14:03 - MEB'in aylık bülteni 'BİZDEN'in ikinci sayısı yayımlandı14:00 - Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü13:59 - PTT e-ticarette 1 numaralı güven damgasını aldı13:54 - Engelli aracından alınan MTV'yi iptal ettirdi13:50 - Bursa-Ankara kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor13:48 - KKTC ve Türkiye'den cezaevi personeli eğitiminde iş birliği13:44 - İstanbul Valiliğinden sokakta yaşayanlar için önlem13:40 - Ölen kadının organları nakledilmişti, nakil sonrası iki kişi öldü
13:38 - 2 ay önce ulaşıma açılan yol kullanılamaz hale geldi13:38 - Eski İçişleri Bakanı Ağar: 'Trablus'ta ne işiniz var?' derseniz, o zaman burada havuzda yüzersiniz13:35 - E-ticarette 'daha güvenli alışveriş' dönemi başlıyor13:32 - Gömleğine kurduğu düzenekle sınavda kopya çeken kişi tutuklandı13:22 - Selçuk: 1416 sayılı Kanun üzerinde çalışma yapıyoruz13:19 - Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran çocuğun ölümüne soruşturma13:18 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:16 - 'Cezaevi'nde çalışan personelin özlük hakları için çalışıyoruz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
85 belediye başkanı Ak Parti'ye geçmek istiyor
Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!
Gram altın, psikolojik seviyeyi aştı
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
7 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, edebe ve inanca uygun giyinin yazısı
'Personel alımında torpil için kimse beni aramasın'
'Komando olamaz raporu' alanlar meslekten atılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kral Şakir 5
Kendi sesini garipsemek 2
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 2
İbi 1
kahve çekirdeği 3
İkarus sendromu 1
kırıkkale 1
Fetvalı takvim 1
libya'ya asker gönderme tezkeresinin tbmm'den geçmesi 1
sarmısak ve limon 2
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Tersane Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Cide SYDV Personel Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 personel alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam