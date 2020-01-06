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2 ay önce ulaşıma açılan yol kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık iki ay önce ulaşıma açılan Ereğli-Çaylıoğlu arası karayolunda oluşan derin çukurlar araç sürücülerinin tepkisine neden oluyor
 06 Ocak 2020 13:38
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2 ay önce ulaşıma açılan yol kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık iki ay önce ulaşıma açılan Ereğli-Çaylıoğlu arası karayolunda oluşan derin çukurlar araç sürücülerinin tepkisine neden oluyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce programa alınan Ereğli-Devrek arası karayolunun Ereğli ilçesinden Çaylıoğlu'na kadar olan kısmı geçtiğimiz yıl Kasım ayında tamamlanarak ulaşıma açıldı. Ancak aradan geçen iki ayda yeni dökülen asfalt yolun büyük bir kısmı bozularak yer yer derin çukurlar oluştu. Yolun bazı bölümlerinde ise müteahhit firmanın çalışmaları yarım bırakması bölge halkının tepkisine neden oluyor. Ereğli-Çaylıoğlu arasındaki karayolunun Ova Köyü girişi, Ramazanlı Köyü'ne bağlı Zoroğlu Mahallesi'ne geçiş için yapılan köprünün altı ve Çaylıoğlu'na giriş kısımları yarım bırakıldı. Yaklaşık 10 kilometrelik yol güzergahında 2 ay önce dökülen asfaltın bir çok bölümü de bozuldu. Duruma tepki gösteren araç sürücüleri "İki ay önce ulaşıma açılan yol şimdi kullanılamaz hale geldi. Yetkililerin bu yolu gelip incelemesini istiyoruz. Üzücü bir olay yaşanmadan bu yol üzerinde mutlaka önlem alınmalı. Çünkü yol güzergahında derin uçurumlar var. Hem karayollarının hemde özel idarenin güzergahta yapması gereken çalışmalar var" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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