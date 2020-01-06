Eski İçişleri Bakanı Ağar: 'Trablus'ta ne işiniz var?' derseniz, o zaman burada havuzda yüzersiniz

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İzmir Adliyesi önünde PKK saldırısında yaşamını yitiren polis Fethi Sekin'in anma etkinliğinde konuşan Ağar, "Fethi Sekin'in ana dili Kürtçe. Okudu polis oldu hem de en kahraman polis oldu. Onu da göreve alırken devlet bir ayrımcılık yapmadı, yapmaz. Devletimizin, milletimizin İslam'la örtüşük milliyetçilik anlayışı asla ırkçılık barındırmaz. Tamamıyla vatanperverlik, vatanseverlik üzerinedir. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seven bir anlayışın, inancın, imanın sahipleriyiz. Onun içindir ki bizim sizin diye bir şey yok. Türk Kürt biz biriz. Hepimiz bu memleketin evladıyız. Hepimiz biriz beraberiz" dedi.

Ağar, Libya meselesi ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"Sultan Alparslan'dan bu yana bu topraklarda Ertuğrul Bey'den Fatih Sultan Mehmet'e, Yavuz Sultan Selim'den Sultan Abdülhamid Han'a kadar çok sayıda isim önemli hizmetlerde bulundu. Son noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte kurduğumuz Cumhuriyetin önemi ve değeri bugün etrafımızdaki coğrafyada olup bitenle çok daha iyi anlaşılıyor. Bu topraklar bir cennet. Biz söylediğimizde gülüyorlardı bugün herkes hak veriyor. Yozgat'ın, Ankara'nın, Diyarbakır'ın savunması Musul'dan, Basra'dan, Halep'ten, Beyrut'tan başlar. 'Trablus'ta ne işiniz var?' derseniz o zaman burada havuzda yüzersiniz. Türkiye'nin tarihten gelen sorumlulukları var. Bunları akılla, tarihten gelen tecrübelerle yönettiğiniz vakit Türkiye, dünyada gerçek manada yerini alacaktır. Ne sayesinde? Fethi Sekin'ler ve onun gibi bedel ödeyenler sayesinde. Biz ölümü göze alarak bu görevlere talip olmuşuz. Zaten onu göze almazsan bu işleri yapamazsınız. Türkiye'nin her tarafı böyle kınalı kuzularla dolu."