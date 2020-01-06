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KKTC ve Türkiye'den cezaevi personeli eğitiminde iş birliği

KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars: Bizlerin cezaevinde hükümlü ve mahkumlara davranışı çok önemli. Dolayısıyla burada kamu hizmeti yürüten personellerimiz çok değerli bir iş yapıyor ve desteklenmeleri gerekiyor
 06 Ocak 2020 13:48
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KKTC ve Türkiye'den cezaevi personeli eğitiminde iş birliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, cezaevlerindeki hükümlü ve mahkumlara karşı davranışın çok önemli olduğunu, buralarda görev yapan personelin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

KKTC İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokol bağlamında, bu yıl içinde Lefkoşa'da faaliyete girecek yeni cezaevinde görev yapacak personelin görevlerini daha iyi icra edebilmelerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

KKTC İçişleri Bakanlığı'ndaki toplantıya Bakan Baybars, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz ve diğer yetkililer katıldı.

Baybars, Adalet Bakanlığı personelinin KKTC'de cezaevinde görev yapan personelin eğitimi için ülkeye gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Faaliyete girecek cezaevinin daha iyi hizmet vermesi amacıyla cezaevi personeline yönelik bir eğitim planı hedeflediklerini söyleyen Baybars, bu doğrultuda Adalet Bakanlığı yetkilileriyle bir eğitim çalışması düzenlediklerini kaydetti.

Baybars, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlık yetkilileri ve teknik heyetler yapmış oldukları istişare ve iş birliği çalışmaları bağlamında ciddi, titiz ve insan hakları temelli bir eğitim programı hayata geçirdiklerini söyledi.

- "Personellerimiz çok değerli bir iş yapıyor"

Bakan Baybars, "Bir toplumda özgürlüğü elinden alınmış insanlara yapılan muamele, o toplumun insan haklarına ne kadar önem verdiğini gösterir. Bizlerin cezaevinde hükümlü ve mahkumlara davranışı çok önemli. Dolayısıyla burada kamu hizmeti yürüten personellerimiz çok değerli bir iş yapıyor ve desteklenmeleri gerekiyor." dedi.

İlk eğitim çalışmalarının daha önce Türkiye'de kasım ve aralık ayında cezaevinin üst düzey personeline verildiğini aktaran Baybars, şimdi de KKTC'de cezaevinin tüm personelinin eğitim göreceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz, daha önce Ankara'da yönetici personel sınıfıyla başlayan eğitim çalışmasının, bugün itibarıyla KKTC'de yerinde eğitim çalışması olarak devam edeceğini söyledi.

Akceviz, "Yaklaşık 1 ay sürecek bu eğitim 203 personeli kapsayacak." ifadesini kullandı.

Çağdaş ceza infaz sisteminde yerini bulan özel ve hassas gruplar olan çocuk ve kadınlara ilişkin de özel eğitim programları olacağının altını çizen Akceviz, "KKTC personelinin ihtiyacı olan bu eğitimi sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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