YÖK, halen akademik teşvik yönetmeliğini değiştiremedi!
|07 Ocak 2020 11:05
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Üniversiteler akademik teşvik başvuru takvimlerini açıklamalarına rağmen Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) teşvik başvuru modülü halen açılmadığından öğretim elemanları başvuru yapamıyor!
Hatırlayacağınız üzere, Memurlar.Net olarak 03 Aralık 2019 ve 26 Aralık 2019 tarihlerinde yaptığımız haberlerde; Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin yıl içerisinde yükseköğretim sisteminde yaşanan çeşitli gelişmeler sebebiyle güncellenme ihtiyacı olduğunu gündeme taşımıştık.
Ancak, 2020 yılının ilk günlerine geldiğimizde halen yönetmelik değişmediği gibi, yönetmelik değişmediği için başvuruların alındığı Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) akademik teşvik başvuru modülü de faaliyete alınamamıştır.
Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) aracılığıyla 06 Aralık 2019 günü akşam paylaşılan duyuruya göre; "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği düzenleme çalışmaları devam etmekte olup, sonuçlandığında puan hesaplamaları ve başvuru çıktı işlemleri aktif hale getirilecektir. Bu esnada başvuru için gerekli bilgilerin girilmesi işlemine devam edebilirsiniz." ifadesi ile yönetmeliğin değişeceği kesinleşmiştir.
Diğer taraftan, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; "Komisyon, başvurular başlamadan önce uygulama usul ve ilkelerinin belirlenerek duyurulmasından, akademik teşvik başvuru takviminin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve ödeme yapılacak yılın 15 Şubat tarihine kadar sürecin tamamlanmasından sorumludur." düzenlemesi dikkate alındığında, öğretim elemanlarının bölümlere başvurusu, bölümlerin başvuruları incelemesi, başvuruların Rektörlüğe bağlı Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca değerlendirilerek sonuçların duyurulması, sonuçlara itirazların alınması ve itirazların nihai karara bağlanması ile birlikte akademik teşvik ödeneği işlemleri belirli bir takvime bağlanan uzun ve kapsamlı bir süreci içermektedir.
Dolayısıyla, yaşanan bir günlük bile gecikme akademik teşvik ödeneği başvurularının inceleme ve değerlendirme süreçlerinin üniversitelerde sağlıklı bir şekilde yapılamamasına sebebiyet verebilecektir.
Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından güncelleneceği belirtilen Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin bir an evvel Resmi Gazete'de yayımlatılarak öğretim elemanları tarafından başvuruların yapılmasına imkan verilmelidir!
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