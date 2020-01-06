1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü

Gürcistan karasularında Sinoplu balıkçılar tarafından avlanan hamsi tezgahlarda yerini almaya başladı. Uzun bir aranın ardından tezgahları dolduran hamsinin fiyatı da 25 TL'lerden 10 TL'lere geriledi
 06 Ocak 2020 14:00
Yazdır
Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü

Gürcistan karasularında 1 Ocak'tan itibaren avlanmaya başlayan Sinoplu balıkçılar memleketlerine hamsi göndermeye başladı.

Balıkçı Eşref Balyemez konu ile ilgili açıklamada, "Havalar soğudukça hamsi bu tarafa doğru dönüş yapıyor. Şu an tezgahımızda Gürcü hamsisi yer alıyor. İnşallah daha da bol olacağını umut ediyoruz. Fiyat olarak uzun bir aradan sonra ilk kez 10 TL'ye satıyoruz. Daha önce kilosunu 15-25 TL'ye satıyorduk. Son 1 aydır en ucuz fiyattan satıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bursa-Ankara kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor
06 Ocak 2020 13:50		 İstanbul'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor
06 Ocak 2020 12:25
İzmir adliye şehitleri anılıyor
06 Ocak 2020 12:09		 Ceren Özdemir'in mezar taşına hesabındaki paylaşımı yazıldı
06 Ocak 2020 12:00
Doktor, reçetelerin üzerine yaptığı resimlerle sergi açtı
06 Ocak 2020 11:56		 Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi
06 Ocak 2020 11:54
Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor
06 Ocak 2020 10:14		 Ankara'da kar yağışı etkili oldu
06 Ocak 2020 10:06
Sivas'ta kar nedeniyle 150 köye ulaşım sağlanamıyor
06 Ocak 2020 09:59		 Adıyaman'da 130 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
06 Ocak 2020 09:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:17 - Antalya'da sağanak yağmurda el yapımı sal çaresi14:15 - Boğaz'daki kuvvetli akıntı Rus savaş gemisini sürükledi14:06 - Belediye, 6 yıldır gelir ve giderlerini vatandaşlara dağıtıyor14:03 - MEB'in aylık bülteni 'BİZDEN'in ikinci sayısı yayımlandı14:00 - Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü13:59 - PTT e-ticarette 1 numaralı güven damgasını aldı13:54 - Engelli aracından alınan MTV'yi iptal ettirdi13:50 - Bursa-Ankara kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor13:48 - KKTC ve Türkiye'den cezaevi personeli eğitiminde iş birliği13:44 - İstanbul Valiliğinden sokakta yaşayanlar için önlem
13:40 - Ölen kadının organları nakledilmişti, nakil sonrası iki kişi öldü13:38 - 2 ay önce ulaşıma açılan yol kullanılamaz hale geldi13:38 - Eski İçişleri Bakanı Ağar: 'Trablus'ta ne işiniz var?' derseniz, o zaman burada havuzda yüzersiniz13:35 - E-ticarette 'daha güvenli alışveriş' dönemi başlıyor13:32 - Gömleğine kurduğu düzenekle sınavda kopya çeken kişi tutuklandı13:22 - Selçuk: 1416 sayılı Kanun üzerinde çalışma yapıyoruz13:19 - Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran çocuğun ölümüne soruşturma13:18 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
85 belediye başkanı Ak Parti'ye geçmek istiyor
Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!
Gram altın, psikolojik seviyeyi aştı
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
7 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, edebe ve inanca uygun giyinin yazısı
'Personel alımında torpil için kimse beni aramasın'
'Komando olamaz raporu' alanlar meslekten atılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırıkkale 1
İkarus sendromu 1
alo 170 1
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 2
marcelo saracchi 1
kahve çekirdeği 3
fotograflarda kendini begenmeme problemi 1
Bulmaca kulesi 1
libya'ya asker gönderme tezkeresinin tbmm'den geçmesi 1
sarmısak ve limon 2
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Tersane Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Cide SYDV Personel Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 personel alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam