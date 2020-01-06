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PTT e-ticarette 1 numaralı güven damgasını aldı

ePttAVM.com'un elektronik ticarette Türkiye'nin en güvenilir sitesi olduğu tescillendi. ePttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, 0001 Seri Numaralı Güven Damgasını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldı.
 06 Ocak 2020 13:59
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PTT e-ticarette 1 numaralı güven damgasını aldı

Elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla oluşturulan Güven Damgasına ilişkin "Elektronik Ticarette Güven Damgası" Toplantısı Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu ile kamu ve özel sektörden çok sayıda temsilci katıldı. Gerçekleştirilen törende ilk 10'a giren e-ticaret sitelerine güven damgaları verilirken, ePttAVM.com'a "0001" Seri Numaralı Güven Damgası takdim edildi.

E-TİCARET SİTELERİ GÜVENİLİR OLACAK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ticaretin işleyişi için olmazsa olmaz şartın güven olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizde elektronik ticaretin mevcut durumu hakkında yapılan araştırmalar da güven algısının önemini destekler niteliktedir." dedi. Türkiye'de 75.3 milyon genişbant abonesi olmasına rağmen elektronik ticaretin toplam perakende ticaret içerisindeki payının yüzde 5,3 seviyesinde kaldığını anımsatan Bakan Pekcan, güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişelerin giderilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla Güven Damgası Sistemini oluşturduklarını kaydetti.

VATANDAŞ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ALIŞVERİŞ YAPACAK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Güven Damgası uygulamasının da e-ticareti kolaylaştırmak için atılan bir adım olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin elektronik ticaret alanında daha fazla pay alması için Güven Damgası gibi uygulamalara ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

0001 Seri Numaralı Güven Damgası

ePttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, PTT'nin 180 yıllık tecrübesini dijital dünya ile harmanlayan ePttAVM.com'un Türkiye'nin en güvenilir e-ticaret platformu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Ülkemizde gelişmekte olan e-ticaret sektöründe en önemli değer olan 'güven' unsurunu PTT'nin kurumsal kimliğiyle buluşturduklarını belirten Çevikoğlu, "Sitemizin güvenirliği Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından da tescillendi. Türkiye'nin ilk Güven Damgasını alan ePttAVM.com'un müşteri odaklı yaklaşımını geliştirerek geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Memurlar.Net
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