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Belediye, 6 yıldır gelir ve giderlerini vatandaşlara dağıtıyor

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Turgut Özdem, 6 yıldır gelir ve gider bütçesine ilişkin dökümü vatandaşlarla paylaşıyor
 06 Ocak 2020 14:06
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Belediye, 6 yıldır gelir ve giderlerini vatandaşlara dağıtıyor

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Turgut Özdem, 6 yıldır belediyenin gelir ve gider bütçesine ilişkin dökümü vatandaşlara dağıtıyor.

Başkan Özdem, 2014 yılında belediye başkanlığına seçilmesinin ardından her yıl ocak ayında bir önceki yılın gelir ve gider bütçesini çıkararak, vatandaşlarla paylaşıyor.

Bu yıl da belediye çalışanlarıyla sokak ve caddelerde dökümleri dağıtan Özdem, ilçedeki pazar yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve gelirken vatandaşa şeffaf yönetim anlayışı sözü verdiklerini belirtti.

Her zaman belediyenin hizmetlerini açık ve şeffaf bir şekilde vatandaşla paylaşacaklarını söylediklerine dikkati çeken Özdem, şöyle konuştu:

"Çünkü biz birlikte yöneterek güçlü olabiliriz diye yola çıktık. Bu ilçeyi hep beraber yöneteceğiz. Başkanlık görevimde de bu ikinci dönemim. 6 yıldır meskenlere, ticarethanelere, sokaktaki hemşehrilerimize bir önceki yılın gelir ve gider hesaplarını en ince detayına kadar, hiçbir şeyi gizlemeden, saklamadan resmi kayıtlarla veriyoruz. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önerdiği üzere hem şeffaf belediyeciliğin önderliğini yapmaya çalışıyoruz hem de gönül belediyeciliği ile vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz."

Özdem, alışılagelmedik bir şeyle karşılaşan vatandaşların mutlu ve memnun olduğunu, kendisini değerli hissettiğini aktardı.

Bu mutluluğun sonucunda da 2019 yılı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 85,5'le kendilerini Türkiye birincisi yaptıklarını anımsatan Özdem, bunların olumlu dönüşleri olmasaydı bu oy oranına ulaşamayacağını sözlerine ekledi.

- "Başkanımız çok doğru bir karar almış"

Pazarcı Emre Memiş, "Başkanımız çok doğru bir karar almış. Geliri ve gideri hakla gösteriyor. Kim ne yapmışsa her şey ortada. Helal olsun, tebrik ederim." dedi.

Vatandaşlardan Zekiye Öncel ise "Başkanımızdan çok memnunuz. Allah'ım uzun ömürler versin, ailesine bağışlasın. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve eşini de ilçemize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Keser de Erzurumlu olduğunu ve 20 yıldır Delice'de yaşadığını belirterek, "Uygulamadan sonuna kadar memnunuz. Başkanımızdan zerre kadar şüphemiz yok. Kendisinden gördüğümüz hizmeti hiçbir yerde görmedik." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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