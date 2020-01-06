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2019 yılında en çok okunan 120 haber

Aylar itibariyle, 2019 yılında en çok okunan haberleri bir arada sunuyoruz
 06 Ocak 2020 01:13
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2019 yılında en çok okunan 120 haber

2019 yılına merhaba dedik..

Memurlar.net olarak her yıl yaptığımız gibi, 2019 yılı için de, en çok okunan haberleri listeledik.

Aşağıda aylar itibariyle en çok okunan haberler yer almaktadır. Her ay en çok okunan 10 haber seçilmiştir.

Genel olarak, ohal komisyonu, KHK, ek gösterge, KPSS haberleri en çok okunanlar listesine girmiştir.

İŞTE AYLAR İTİBARİYLE EN ÇOK OKUNAN İLK 10 HABER

Ocak 2019
6.363.8132019 yılı Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Esas Veriler9 Ocak
580.982Tüm memur ve sözleşmeli personelin 2019 yılı zamlı maaşları3 Ocak
432.931MEB, ÖSYM ve AÖF sınav görevlilerinin 2019 yılında alacağı ücretler14 Ocak
250.7742019 yılı için, Gelir vergisi dilimindeki artış belli oldu1 Ocak
216.4762019 yılı Ocak ayı ek ders ücretleri3 Ocak
212.864Memurun alacağı enflasyon zammı miktarı %6,70 oldu3 Ocak
205.9412019 yılı Ocak ayı en düşük ve en yüksek polis maaşları11 Ocak
205.011Emekli maaş farkının ödenceği tarih belli oldu13 Ocak
193.5612019 yılı için, Aile yardımı ödeneği tutarı ne kadar oldu?5 Ocak
179.898KPSS 2019/3 tercih kılavuzu yayımlandı... Tapu'ya 265 personel alınacak18 Ocak
Şubat 2019
210.335Marmara'da 3,2 büyüklüğünde deprem6 Şubat
134.658İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı15 Şubat
132.69420 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar8 Şubat
130.732İçişleri Bakanlığı, sözleşmeli 1200 personel alacak8 Şubat
117.91820 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı8 Şubat
117.829Muhtarlık uygulamasına artık son verilmeli. Yıllık 1,6 milyar TL'lik maaş ödemesi yapılıyor.19 Şubat
115.2202019 yılında toplamda 60 bin personel alınacak14 Şubat
114.76976 ilde büyük FETÖ operasyonu: 1112 gözaltı12 Şubat
114.472Konsensus, İstanbul ile ilgili anket sonuçlarını açıkladı19 Şubat
108.196Sağlık çalışanlarına rekor maaş promosyonu28 Şubat
Mart 2019
258.668Sandıkların yüzde 22'si açıldı. İşte il il seçim sonuçları31 Mart
248.145Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması11 Mart
225.72831 Mart seçim sonuçları31 Mart
195.830Devlet para musluklarını açtı11 Mart
180.82120 bin öğretmen alımında kontenjanlar yayımlandı21 Mart
165.841Yerel seçimde görev alacakların ücretleri belirlendi11 Mart
137.895İstanbul için son seçim anketi... İlçe ilçe sonuçlar20 Mart
129.5428 bin bekçi alımı için başvurular başlıyor16 Mart
120.599Cumhurbaşkanı'ndan 3600 ek gösterge ile ilgili yeni açıklama24 Mart
116.600Yeni askerlik sisteminin bütün detayları açıklandı8 Mart
Nisan 2019
193.824Mansur Yavaş, Fen İşleri Daire Başkanının istifasını aldı11 Nisan
150.762İzmir'de gece yarısı ezan okundu, mahalleli şoke oldu21 Nisan
130.2263 aylık toplam enflasyon ne oldu?3 Nisan
123.140'Erdoğan, bütün birimlere talimat verdi'10 Nisan
119.962Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi. Yavaş karşıladı9 Nisan
101.182İmamoğlu'nun eşinden o fotoğraf için açıklama3 Nisan
98.435Tunç Soyer: İhraç edilen öğretmenleri zabıta olarak alacağız10 Nisan
96.428DHA: YSK verilerine göre İstanbul'da İmamoğlu önde1 Nisan
89.478İstanbul İl Seçim kurulu resmi olmayan sonuçları açıkladı1 Nisan
88.715Okul yöneticiliği sınavı soru ve cevaplarını değerlendiriyoruz21 Nisan
Mayıs 2019
350.482Uzmanlar uyardı: Art arda içilirse öldürücü olabilir19 Mayıs
260.499TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada29 Mayıs
149.622Almanya'ya giden iki üsteğmen geri dönmedi10 Mayıs
142.89912 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları24 Mayıs
135.964Mansur Yavaş, 'heykel'i törenle yerine koydu12 Mayıs
123.459Ak Parti'nin TBMM'ye sunduğu 20 maddelik torba kanun teklifinin tam metni17 Mayıs
123.065Bakan Selçuk açıkladı: Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak15 Mayıs
106.1054 aylık enflasyon toplamda yüzde 3,99 oldu3 Mayıs
104.612Memur ve sözleşmeliyi kapsayan, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' yürürlüğe girdi3 Mayıs
98.338TBMM'de üç kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı8 Mayıs
Haziran 2019
206.115Adalet Bakanlığı 5 ayrı ilan ile 12 bin 713 personel almak için ilana çıktı... İşte tüm detaylar28 Haziran
190.868Öğretmenlerin yaz dönemi seminer programı ve konuları belli oldu1 Haziran
174.739MEB, bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyor8 Haziran
143.792Kaymakam, her şehirde bir çocuk sahibi oldu28 Haziran
143.030Mayıs ayı enflasyonu açıklandı... Memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?3 Haziran
113.874Dolar da faiz de düşecek21 Haziran
110.829Bürokraside deprem: 23 yönetici görevden alındı, 62 kadroya ise atama yapıldı26 Haziran
101.682Öcalan'dan İstanbul seçimleri için HDP'ye tarafsızlık çağrısı20 Haziran
95.792YKS'ye giren adaylar, eğitim bilgilerini kontrol edip, onaylamalı18 Haziran
93.426Ekrem İmamoğlu, mal varlığını açıkladı25 Haziran
Temmuz 2019
235.8162019/1 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı9 Temmuz
231.032Memurların enflasyon zammı netleşti3 Temmuz
194.211299 kadro ve pozisyon özelinde, 2019 Temmuz ayı net maaş ve ücretleri3 Temmuz
168.3862019- 2020 eğitim öğretim takvimi. Okullar ne zaman açılacak?1 Temmuz
154.537Devlet Personel Başkanlığı'nın kapanmasına son 2 gün6 Temmuz
143.2512019/1 KPSS robotu yayında9 Temmuz
123.194Hükümetten 9 günlük Kurban Bayramı tatili açıklaması30 Temmuz
121.508KPSS 2019/4 tercih kılavuzu yayımlandı31 Temmuz
115.361KPSS GK - GY ve Eğitim Bilimleri sorularını değerlendiriyoruz14 Temmuz
102.532Soylu: Polis alımında KPSS puanı, önlisans için düşecek24 Temmuz
Ağustos 2019
271.4495,2 liralık şarjla 450 km gidiyor31 Ağustos
231.687Memur zammında oranlar belli oldu.28 Ağustos
219.867Hükümetin, memurlara zam teklifi belli oldu16 Ağustos
197.105Türk Lirası'nda rüzgar tersine döndü9 Ağustos
172.600Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam20 Ağustos
150.597Hükümet ve kamu işçisi zam konusunda anlaştı12 Ağustos
129.065Hükümet, zam teklifini 2 puan artırdı19 Ağustos
128.718Selçuk: Kimsenin Pedagojik Formasyon almasına gerek yok25 Ağustos
112.584'Kurban eti poşetlerle buzdolabına konulmamalı'1 Ağustos
111.320Memur-Sen: Yeni teklif, müzakereye uygun değil19 Ağustos
Eylül 2019
216.017Kabine değişikliğinde, Soylu ve Yıldırım'a yeni görev14 Eylül
141.454200 unvan bazında, 2020 ve 2021 yılları zamlı maaşları için tıklayınız2 Eylül
138.885Öğretmenlerin nöbet görevlerinde 6 değişiklik yapıldı5 Eylül
131.104Toplu sözleşmede, Hakem Kurulu kararının tam metni1 Eylül
121.171Memura her ay 338 lira aile yardımı12 Eylül
120.856ABD: Türkiye'yi durdurduk27 Eylül
115.024Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik5 Eylül
113.412Memurların enflasyon zammı ne durumda?3 Eylül
104.356Hakem Kurulu, aile yardımı ödeneğini artırdı1 Eylül
94.690Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi13 Eylül
Ekim 2019
242.047Memurları sevindirecek kanun teklifi hazırladı29 Ekim
165.836Doğu'da öğretmenler, batıda veliler yalvarıyor30 Ekim
161.888Vatandaşa domuz eti yediren 4 firma14 Ekim
135.880İhtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 45 düştü22 Ekim
131.779Meteliksiz milyoner...4 ton parası var6 Ekim
126.82310 liradan 1 liraya düştü, talep yok12 Ekim
122.893Bahar havası sona eriyor - Haritalı17 Ekim
121.541Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen atama açıklaması27 Ekim
115.8143 aylık enflasyon rakamlarına göre memurlara enflasyon zammı oluştu mu?3 Ekim
114.949Türkü eşliğinde mühür basan katip hakkında karar23 Ekim
Kasım 2019
408.169Çukur dizisinin Yamac'ından, Süleyman Soylu'ya cevap19 Kasım
289.220KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı21 Kasım
279.063Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak22 Kasım
227.905KPSS 2019/2 tercih kılavuzu yayımlandı26 Kasım
199.9404 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu4 Kasım
166.875Bank Asya'ya para yatırırken bu notu düşmüş!13 Kasım
156.964Flaş! Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması şartı arayan düzenleme iptal edildi29 Kasım
139.519375 Sayılı KHK Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi27 Kasım
135.081KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti7 Kasım
131.8287 arkadaş, 32 yıl sonra öğretmenlerini böyle ziyaret etti25 Kasım
Aralık 2019
1.567.053Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar26 Aralık
263.118Matematikte yeni buluş: Adem Teorisi17 Aralık
246.419Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz26 Aralık
242.475KPSS 2019/7 tercih kılavuzu yayımlandı16 Aralık
236.450Türk-İş'ten 'yeni asgari ücret' açıklaması27 Aralık
196.032Enflasyon verileri açıklandı... Memurların alacağı enflasyon zammı oranı arttı3 Aralık
180.945Bu paranın değeri tam 50 bin TL11 Aralık
174.1622020 yılı sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve kontenjanlar netleşti20 Aralık
164.069Erdoğan'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması20 Aralık
156.759KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı18 Aralık
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