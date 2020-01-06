2019 yılında en çok okunan 120 haber

2019 yılına merhaba dedik..

Memurlar.net olarak her yıl yaptığımız gibi, 2019 yılı için de, en çok okunan haberleri listeledik.

Aşağıda aylar itibariyle en çok okunan haberler yer almaktadır. Her ay en çok okunan 10 haber seçilmiştir.

Genel olarak, ohal komisyonu, KHK, ek gösterge, KPSS haberleri en çok okunanlar listesine girmiştir.

İŞTE AYLAR İTİBARİYLE EN ÇOK OKUNAN İLK 10 HABER