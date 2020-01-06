2019 yılında en çok okunan 120 haber

2019 yılına merhaba dedik..
Memurlar.net olarak her yıl yaptığımız gibi, 2019 yılı için de, en çok okunan
haberleri listeledik.
Aşağıda aylar itibariyle en çok okunan haberler yer almaktadır. Her ay en çok
okunan 10 haber seçilmiştir.
Genel olarak, ohal komisyonu, KHK, ek gösterge, KPSS haberleri en çok okunanlar
listesine girmiştir.
|Ocak 2019
|6.363.813
|2019 yılı Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Esas Veriler
|9 Ocak
|580.982
|Tüm memur ve sözleşmeli personelin 2019 yılı zamlı maaşları
|3 Ocak
|432.931
|MEB, ÖSYM ve AÖF sınav görevlilerinin 2019 yılında alacağı ücretler
|14 Ocak
|250.774
|2019 yılı için, Gelir vergisi dilimindeki artış belli oldu
|1 Ocak
|216.476
|2019 yılı Ocak ayı ek ders ücretleri
|3 Ocak
|212.864
|Memurun alacağı enflasyon zammı miktarı %6,70 oldu
|3 Ocak
|205.941
|2019 yılı Ocak ayı en düşük ve en yüksek polis maaşları
|11 Ocak
|205.011
|Emekli maaş farkının ödenceği tarih belli oldu
|13 Ocak
|193.561
|2019 yılı için, Aile yardımı ödeneği tutarı ne kadar oldu?
|5 Ocak
|179.898
|KPSS 2019/3 tercih kılavuzu yayımlandı... Tapu'ya 265 personel alınacak
|18 Ocak
|Şubat 2019
|210.335
|Marmara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
|6 Şubat
|134.658
|İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
|15 Şubat
|132.694
|20 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
|8 Şubat
|130.732
|İçişleri Bakanlığı, sözleşmeli 1200 personel alacak
|8 Şubat
|117.918
|20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
|8 Şubat
|117.829
|Muhtarlık uygulamasına artık son verilmeli. Yıllık 1,6 milyar TL'lik maaş ödemesi yapılıyor.
|19 Şubat
|115.220
|2019 yılında toplamda 60 bin personel alınacak
|14 Şubat
|114.769
|76 ilde büyük FETÖ operasyonu: 1112 gözaltı
|12 Şubat
|114.472
|Konsensus, İstanbul ile ilgili anket sonuçlarını açıkladı
|19 Şubat
|108.196
|Sağlık çalışanlarına rekor maaş promosyonu
|28 Şubat
|Mart 2019
|258.668
|Sandıkların yüzde 22'si açıldı. İşte il il seçim sonuçları
|31 Mart
|248.145
|Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
|11 Mart
|225.728
|31 Mart seçim sonuçları
|31 Mart
|195.830
|Devlet para musluklarını açtı
|11 Mart
|180.821
|20 bin öğretmen alımında kontenjanlar yayımlandı
|21 Mart
|165.841
|Yerel seçimde görev alacakların ücretleri belirlendi
|11 Mart
|137.895
|İstanbul için son seçim anketi... İlçe ilçe sonuçlar
|20 Mart
|129.542
|8 bin bekçi alımı için başvurular başlıyor
|16 Mart
|120.599
|Cumhurbaşkanı'ndan 3600 ek gösterge ile ilgili yeni açıklama
|24 Mart
|116.600
|Yeni askerlik sisteminin bütün detayları açıklandı
|8 Mart
|Nisan 2019
|193.824
|Mansur Yavaş, Fen İşleri Daire Başkanının istifasını aldı
|11 Nisan
|150.762
|İzmir'de gece yarısı ezan okundu, mahalleli şoke oldu
|21 Nisan
|130.226
|3 aylık toplam enflasyon ne oldu?
|3 Nisan
|123.140
|'Erdoğan, bütün birimlere talimat verdi'
|10 Nisan
|119.962
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi. Yavaş karşıladı
|9 Nisan
|101.182
|İmamoğlu'nun eşinden o fotoğraf için açıklama
|3 Nisan
|98.435
|Tunç Soyer: İhraç edilen öğretmenleri zabıta olarak alacağız
|10 Nisan
|96.428
|DHA: YSK verilerine göre İstanbul'da İmamoğlu önde
|1 Nisan
|89.478
|İstanbul İl Seçim kurulu resmi olmayan sonuçları açıkladı
|1 Nisan
|88.715
|Okul yöneticiliği sınavı soru ve cevaplarını değerlendiriyoruz
|21 Nisan
|Mayıs 2019
|350.482
|Uzmanlar uyardı: Art arda içilirse öldürücü olabilir
|19 Mayıs
|260.499
|TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada
|29 Mayıs
|149.622
|Almanya'ya giden iki üsteğmen geri dönmedi
|10 Mayıs
|142.899
|12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları
|24 Mayıs
|135.964
|Mansur Yavaş, 'heykel'i törenle yerine koydu
|12 Mayıs
|123.459
|Ak Parti'nin TBMM'ye sunduğu 20 maddelik torba kanun teklifinin tam metni
|17 Mayıs
|123.065
|Bakan Selçuk açıkladı: Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak
|15 Mayıs
|106.105
|4 aylık enflasyon toplamda yüzde 3,99 oldu
|3 Mayıs
|104.612
|Memur ve sözleşmeliyi kapsayan, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' yürürlüğe girdi
|3 Mayıs
|98.338
|TBMM'de üç kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
|8 Mayıs
|Haziran 2019
|206.115
|Adalet Bakanlığı 5 ayrı ilan ile 12 bin 713 personel almak için ilana çıktı... İşte tüm detaylar
|28 Haziran
|190.868
|Öğretmenlerin yaz dönemi seminer programı ve konuları belli oldu
|1 Haziran
|174.739
|MEB, bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyor
|8 Haziran
|143.792
|Kaymakam, her şehirde bir çocuk sahibi oldu
|28 Haziran
|143.030
|Mayıs ayı enflasyonu açıklandı... Memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
|3 Haziran
|113.874
|Dolar da faiz de düşecek
|21 Haziran
|110.829
|Bürokraside deprem: 23 yönetici görevden alındı, 62 kadroya ise atama yapıldı
|26 Haziran
|101.682
|Öcalan'dan İstanbul seçimleri için HDP'ye tarafsızlık çağrısı
|20 Haziran
|95.792
|YKS'ye giren adaylar, eğitim bilgilerini kontrol edip, onaylamalı
|18 Haziran
|93.426
|Ekrem İmamoğlu, mal varlığını açıkladı
|25 Haziran
|Temmuz 2019
|235.816
|2019/1 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
|9 Temmuz
|231.032
|Memurların enflasyon zammı netleşti
|3 Temmuz
|194.211
|299 kadro ve pozisyon özelinde, 2019 Temmuz ayı net maaş ve ücretleri
|3 Temmuz
|168.386
|2019- 2020 eğitim öğretim takvimi. Okullar ne zaman açılacak?
|1 Temmuz
|154.537
|Devlet Personel Başkanlığı'nın kapanmasına son 2 gün
|6 Temmuz
|143.251
|2019/1 KPSS robotu yayında
|9 Temmuz
|123.194
|Hükümetten 9 günlük Kurban Bayramı tatili açıklaması
|30 Temmuz
|121.508
|KPSS 2019/4 tercih kılavuzu yayımlandı
|31 Temmuz
|115.361
|KPSS GK - GY ve Eğitim Bilimleri sorularını değerlendiriyoruz
|14 Temmuz
|102.532
|Soylu: Polis alımında KPSS puanı, önlisans için düşecek
|24 Temmuz
|Ağustos 2019
|271.449
|5,2 liralık şarjla 450 km gidiyor
|31 Ağustos
|231.687
|Memur zammında oranlar belli oldu.
|28 Ağustos
|219.867
|Hükümetin, memurlara zam teklifi belli oldu
|16 Ağustos
|197.105
|Türk Lirası'nda rüzgar tersine döndü
|9 Ağustos
|172.600
|Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam
|20 Ağustos
|150.597
|Hükümet ve kamu işçisi zam konusunda anlaştı
|12 Ağustos
|129.065
|Hükümet, zam teklifini 2 puan artırdı
|19 Ağustos
|128.718
|Selçuk: Kimsenin Pedagojik Formasyon almasına gerek yok
|25 Ağustos
|112.584
|'Kurban eti poşetlerle buzdolabına konulmamalı'
|1 Ağustos
|111.320
|Memur-Sen: Yeni teklif, müzakereye uygun değil
|19 Ağustos
|Eylül 2019
|216.017
|Kabine değişikliğinde, Soylu ve Yıldırım'a yeni görev
|14 Eylül
|141.454
|200 unvan bazında, 2020 ve 2021 yılları zamlı maaşları için tıklayınız
|2 Eylül
|138.885
|Öğretmenlerin nöbet görevlerinde 6 değişiklik yapıldı
|5 Eylül
|131.104
|Toplu sözleşmede, Hakem Kurulu kararının tam metni
|1 Eylül
|121.171
|Memura her ay 338 lira aile yardımı
|12 Eylül
|120.856
|ABD: Türkiye'yi durdurduk
|27 Eylül
|115.024
|Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik
|5 Eylül
|113.412
|Memurların enflasyon zammı ne durumda?
|3 Eylül
|104.356
|Hakem Kurulu, aile yardımı ödeneğini artırdı
|1 Eylül
|94.690
|Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi
|13 Eylül
|Ekim 2019
|242.047
|Memurları sevindirecek kanun teklifi hazırladı
|29 Ekim
|165.836
|Doğu'da öğretmenler, batıda veliler yalvarıyor
|30 Ekim
|161.888
|Vatandaşa domuz eti yediren 4 firma
|14 Ekim
|135.880
|İhtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 45 düştü
|22 Ekim
|131.779
|Meteliksiz milyoner...4 ton parası var
|6 Ekim
|126.823
|10 liradan 1 liraya düştü, talep yok
|12 Ekim
|122.893
|Bahar havası sona eriyor - Haritalı
|17 Ekim
|121.541
|Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen atama açıklaması
|27 Ekim
|115.814
|3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurlara enflasyon zammı oluştu mu?
|3 Ekim
|114.949
|Türkü eşliğinde mühür basan katip hakkında karar
|23 Ekim
|Kasım 2019
|408.169
|Çukur dizisinin Yamac'ından, Süleyman Soylu'ya cevap
|19 Kasım
|289.220
|KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı
|21 Kasım
|279.063
|Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
|22 Kasım
|227.905
|KPSS 2019/2 tercih kılavuzu yayımlandı
|26 Kasım
|199.940
|4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
|4 Kasım
|166.875
|Bank Asya'ya para yatırırken bu notu düşmüş!
|13 Kasım
|156.964
|Flaş! Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması şartı arayan düzenleme iptal edildi
|29 Kasım
|139.519
|375 Sayılı KHK Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi
|27 Kasım
|135.081
|KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
|7 Kasım
|131.828
|7 arkadaş, 32 yıl sonra öğretmenlerini böyle ziyaret etti
|25 Kasım
|Aralık 2019
|1.567.053
|Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
|26 Aralık
|263.118
|Matematikte yeni buluş: Adem Teorisi
|17 Aralık
|246.419
|Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz
|26 Aralık
|242.475
|KPSS 2019/7 tercih kılavuzu yayımlandı
|16 Aralık
|236.450
|Türk-İş'ten 'yeni asgari ücret' açıklaması
|27 Aralık
|196.032
|Enflasyon verileri açıklandı... Memurların alacağı enflasyon zammı oranı arttı
|3 Aralık
|180.945
|Bu paranın değeri tam 50 bin TL
|11 Aralık
|174.162
|2020 yılı sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve kontenjanlar netleşti
|20 Aralık
|164.069
|Erdoğan'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
|20 Aralık
|156.759
|KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
|18 Aralık