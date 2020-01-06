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Okulda hizmetliydi, doktora için yurt dışına gidiyor

Milli Eğitim Bakanlığında yardımcı hizmetli kadrosunda çalışan Haşim Türkoğlu, önce KPSS puanıyla öğretmenliği, sonra da doktora için İngiltere'ye gitmek üzere MEB bursunu kazandı
 06 Ocak 2020 14:21
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Okulda hizmetliydi, doktora için yurt dışına gidiyor

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) hizmetli olarak çalışan Haşim Türkoğlu, önce KPSS puanıyla MEB'de öğretmen, sonra da doktora yapmak üzere İngiltere'ye gönderilecek MEB burslusu olmaya hak kazandı.

Yurt dışına yüksek lisans ve doktora için yurt dışına gönderilecek bazı MEB bursiyerlerinin başarı öyküleri dikkati çekiyor.


Okulda hizmetliydi, doktora için yurt dışına gidiyor

Milli Eğitim Bakanlığında yardımcı hizmetli sınıfında iken yüksek lisansını tamamlayan, ardından da doktora için burslu öğrenci seçilen Türkoğlu'nun başarılarla dolu eğitim hayatı takdir topluyor.

Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla düzenlenen "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlıkta 2014'te yardımcı hizmetli olarak görev yapmaya başladığını anlatan Türkoğlu, lisans eğitiminin ardından Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü'nde tezsiz yüksek lisansını tamamladığını söyledi.

Türkoğlu, KPSS puanıyla geçen yıl öğretmenliğe atandığını ancak eğitimine devam etmek istediğinden göreve başlayamadığını belirterek, "Geçen yıl MEB burslusu olmak için başvurdum ve sınavı kazandım. Karşılaştırmalı yükseköğretim sistemleri üzerine doktora yapmak üzere İngiltere'ye gideceğim." dedi.

MEB bursunun kendini geliştirmek isteyenler için mükemmel bir fırsat olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Türkiye'ye döndüğümde MEB uzmanı olarak görev yapacağım. Ülkem için, öğrenciler için çalışacağım. İngiltere'de doktora yapmamdaki en büyük amaç, ülkem için daha faydalı olmak. Öğretmenliği daha sonraki hayallerime koymamın tek sebebi de öğrencilerime daha faydalı olmaktı. Önce kendimi geliştireceğim doktora yaparak, daha sonra öğrencilerime dolaylı olarak faydalı olacağım." değerlendirmesini yaptı.

İnşaat mühendisi Gamze Dönder de Elektrik Üretim AŞ adına, yapı sistem bileşenlerinin etkileşimi ve analizi üzerine lisansüstü eğitim almak üzere Fransa'ya gideceğini anlattı.

Dönder, yurt dışında lisansüstü eğitimin herkesin hayali olduğunu dile getirerek, Türkiye'ye döndüğünde zorunlu hizmetini büyük bir istekle yapacağını ifade etti.

Şubat atamasıyla Kilis'in Şenlikçi köyüne matematik öğretmeni olarak atanan Kübra Kaymakçı ise yurt dışına, Hacettepe Üniversitesi adına gideceğini söyledi.

"Ben nasıl kazandım, buralara nasıl geldim inanın bilmiyorum." sözleriyle heyecanını dile getiren Kaymakçı, İngiltere'de eğitim ve dijitalleşme alanlarında eğitim alacağını anlattı.

Yıldız Teknik Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu Fadime Arık da İngiltere'de insan beyni ve nörobilim üzerine lisansüstü eğitim alacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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