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İran: Askeri tesisleri hedef alacağız

CNN International'a verdiği röportajda İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Deghan, "ABD'nin saldırısına yanıt kesinlikle askeri olacaktır" ifadelerini kullandı.
 06 Ocak 2020 14:23
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İran: Askeri tesisleri hedef alacağız

İran Devrim Muhafızları lideri General Kasım Süleymani'nin insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldürülmesinin yankıları sürüyor.

İntikam sesleri yükselirken İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Deghan, ABD'nin askeri tesislerinin hedef alınacağını açıkladı.

Karşılık verme konusunda aceleleri olmadığını ve hedeflerini dikkatlice seçeceklerini vurgulayan Deghan, "Tepkimiz akıllıca olacaktır ve zamanı gelince en büyük etkiyi yaratacak şekilde olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Trump bize doğrudan saldırdı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan yaptığı tehditleri değerlendiren Deghan, savaşı Amerika'nın başlattığını belirterek "Bu nedenle yaptıklarına denk bir karşılığı kabul etmeliler. ABD ve Başkan Trump bize doğrudan saldırdı, biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz. Bu süreci sona erdirecek tek, bize vurdukları darbeye denk bir darbe almaları. ABD bundan sonra yeni bir döngü peşinde olmamalı" diye konuştu.

Gerilim diplomasi yoluyla çözülebilir mi?

Deghan, gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesi konusunda da, "Bakın biz farklı sebeplerle ABD yönetimiyle müzakere yapmak istemedik. Şimdi Süleymani'ye olanların ardından müzakere etmenin ya da ilişki kurmanın bir anlamı kalmadı. Bu imkansız" dedi.

Trump'a sert ifadeler

Deghan, Trump'ın Twitter'daki "52 noktayı vururuz" tehdidi ile ilgili de, şunları kaydetti: Bu mesajlar saçma ve absürt. Eğer o 52 diyorsa biz de 300 deriz ve biz vuracağımız yerleri biliriz. Hiçbir Amerikan askeri personeli, hiçbir Amerikan siyasi merkezi, hiçbir Amerikan askeri üssü ve hiçbir Amerikan gemisi güvende olmayacak. Trump, uluslararası yasaları bilmiyor. Birleşmiş Milletler kararlarını tanımıyor. O bir gangster ve bir kumarbaz. Bütün İranlılar Kasım Süleymani'dir. Onun yerine gelecek olan kişi, 20 yıldır onunla çalışan birisi. Onunla aynı yaklaşımı ve metodu var. İran'ın kendi çıkarlarını koruma yaklaşımı bin kat arttı. Bizim şehitlik mantığımız var.
NTV
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