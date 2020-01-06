MSÜ'ye öğrenci alımı için kılavuz yayımlandı
|06 Ocak 2020 14:33
|Yazdır
ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi'ne askeri öğrenci alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı.
2020-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), 29 Mart 2020 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 07 Ocak - 10 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 07 Ocak 2020 günü ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-MSÜ Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
MSÜ'ye başvuran adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 06 Şubat - 03 Mart 2020 tarihlerinde başvuruları yapılacak olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ile 2020-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|17 kişilik okul servisinden 37 öğrenci indirildi
06 Ocak 2020 15:49
|YÖK araştırma görevlileri (50-d) için yasal düzenleme teklif edecek!
06 Ocak 2020 14:30
|Engelli aracından alınan MTV'yi iptal ettirdi
06 Ocak 2020 13:54
|KKTC ve Türkiye'den cezaevi personeli eğitiminde iş birliği
06 Ocak 2020 13:48
|İstanbul Valiliğinden sokakta yaşayanlar için önlem
06 Ocak 2020 13:44
|Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran çocuğun ölümüne soruşturma
06 Ocak 2020 13:19
|Bakanlık, orman yangınları için Uçak alacak
06 Ocak 2020 13:14
|Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne başvuru için son gün
06 Ocak 2020 13:12
|7 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
06 Ocak 2020 12:27
|2020'de, envantere girecek olan askeri teknolojiler
06 Ocak 2020 12:12