1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da metrekareye 36,3 kilogram yağış düştü

İstanbul'da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 36,3 kilogram yağış düştü
 06 Ocak 2020 14:43
Yazdır
İstanbul'da metrekareye 36,3 kilogram yağış düştü

İstanbul'da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 36,3 kilogram yağış düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava sebebiyle ilçelere metrekareye 10 ile 75 kilogram arasında yağış düştü. Yer yer tam fırtına ile birlikte sağanak geçişlerinin çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde Şehir Hatları, İDO, BUDO deniz ulaşımı seferlerinde iptaller yaşandı. Tarabya Üstü Arabayolu Caddesi'nde ağaç devrildi. TEM Halkalı Yan yol-İkitelli istikameti, Merkezefendi, Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi Tramvay yolu, Topkapı Altgeçidi, Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi tramvay yolunda göllenme oluştu. Kabataş-Bağcılar Tramvayı seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Gece İstanbul genelinde 1 araç göllenmeden kurtarılırkenı, 14 ayrı noktada çatı ve ağaç dalı temizliği yapıldı. Sağanak ve fırtına nedeniyle İstanbul İtfaiyesi, İSKİ, Yol Bakım, Park Bahçeler, Zabıta, İBB Trafik, Çevre Koruma ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri alınan ihbarlara müdahale etti.

- Beykoz ve Eyüpsultan 70 kilogramın üzerinde yağış aldı

Yağışın başladığı dün akşam saatlerinden bugün 12.00 itibarıyla Beykoz metrekareye 74,7 kilogram, Eyüpsultan 74,4 kilogram, Şişli 68 kilogram, Tuzla 68 kilogram ile en fazla yağış alan bölgeler oldu. İl genelinde ise ortalama 36,3 kilogram yağış kaydedildi.

Öte yandan, meteorolojik verilere göre, İstanbul il genelinde kuvvetli, yer yer hızı 100 kilometreye ulaşan rüzgar ile sağanak geçişlerinin çarşamba sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 9 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 10-19 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeniyle yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen İstanbul'daki barajların doluluk oranı ise son yağışlarla yüzde 40 seviyesine yaklaştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'ya kar yağdı, araçlar kaydı
06 Ocak 2020 15:38		 'Mutlu şehir' Sinop'ta tabiat parkları 614 bin 118 kişi ağırladı
06 Ocak 2020 15:29
Madde bağımlılığını yenen 20 kişiye iş imkanı
06 Ocak 2020 15:20		 Türkiye'nin en uzun demir yolu tünelinde son 600 metre
06 Ocak 2020 15:01
'Çalıkuşu'nun yazıldığı tarihi evde yangın
06 Ocak 2020 14:50		 Bozayının köpeklerle mücadelesi kameraya kaydedildi
06 Ocak 2020 14:48
Kar sevincinin en güzel fotoğrafı
06 Ocak 2020 14:38		 Antalya'da sağanak yağmurda el yapımı sal çaresi
06 Ocak 2020 14:17
Belediye, 6 yıldır gelir ve giderlerini vatandaşlara dağıtıyor
06 Ocak 2020 14:06		 2 ay önce ulaşıma açılan yol kullanılamaz hale geldi
06 Ocak 2020 13:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:52 - Bakan Pakdemirli'den 'sürü yöneticisi desteği' açıklaması15:49 - 17 kişilik okul servisinden 37 öğrenci indirildi15:45 - İmamoğlu'ndan, Erdoğan'ın Kanal İstanbul sözlerine destek!15:40 - PKK'da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle teslim oldu15:38 - Ankara'ya kar yağdı, araçlar kaydı15:37 - TürkAkım 8 Ocak'taki açılışı bekliyor15:31 - FETÖ'nün 'Tokat il yapılanması' operasyonunda 15 gözaltı15:29 - 'Mutlu şehir' Sinop'ta tabiat parkları 614 bin 118 kişi ağırladı15:25 - Torbalı'daki çifte cinayetin sanığı, nezarethanede intihara kalkışmış15:20 - Madde bağımlılığını yenen 20 kişiye iş imkanı
15:15 - Tüfekle ateş açtı, kendisine müdahale eden bekçilere saldırdı15:10 - '600 bine yakın mülteci çocuğu eğitim sistemine aldık'15:06 - 'Yerel yöneticiler için yüzde 94 etik ihlali vardır kanaati mevcut'15:01 - Türkiye'nin en uzun demir yolu tünelinde son 600 metre14:57 - Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı14:54 - Erdoğan: MİT, Libya'da üzerine düşeni yapıyor14:50 - 'Çalıkuşu'nun yazıldığı tarihi evde yangın14:48 - Bozayının köpeklerle mücadelesi kameraya kaydedildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
85 belediye başkanı Ak Parti'ye geçmek istiyor
Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!
Gram altın, psikolojik seviyeyi aştı
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
7 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, edebe ve inanca uygun giyinin yazısı
'Personel alımında torpil için kimse beni aramasın'
'Komando olamaz raporu' alanlar meslekten atılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
marcelo saracchi 1
sarmısak ve limon 1
spor toto süper lig 2
kahve çekirdeği 3
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 3
tachiyomi 1
annemizin kızlık soyadını unutmak 2
Kıyafetleri adap ve inanca göre uyarlayın 1
Bulmaca kulesi 1
SON İLANLAR
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Şırnak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Tersane Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Cide SYDV Personel Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam