Bozayının köpeklerle mücadelesi kameraya kaydedildi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan bozayının köpeklerle mücadelesi, cep telefonu kamerasına kaydedildi
|06 Ocak 2020 14:48
|Yazdır
Bölgede bir süre önce etkili olan kardan dolayı tamamen beyaza bürünen Sarıkamış ilçesinde aç kalan bir bozayı ilçe merkezi yakınına indi.Çevrede yiyecek arayan bozayı, 2 köpeğin saldırı girişimine uğradı.
Köpeklerle bir süre mücadele edip kendisini ısırmalarına izin vermeyen bozayı ardından etrafı izleyip yiyecek arayışını sürdürdü.
Bozayı köpeklerin uzaklaşmasıyla çöplükte yiyecek bulmaya çalıştı.
Köpekler ile bozayının mücadelesi çevredeki vatandaşlarca da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ankara'ya kar yağdı, araçlar kaydı
06 Ocak 2020 15:38
|'Mutlu şehir' Sinop'ta tabiat parkları 614 bin 118 kişi ağırladı
06 Ocak 2020 15:29
|Madde bağımlılığını yenen 20 kişiye iş imkanı
06 Ocak 2020 15:20
|Türkiye'nin en uzun demir yolu tünelinde son 600 metre
06 Ocak 2020 15:01
|'Çalıkuşu'nun yazıldığı tarihi evde yangın
06 Ocak 2020 14:50
|İstanbul'da metrekareye 36,3 kilogram yağış düştü
06 Ocak 2020 14:43
|Kar sevincinin en güzel fotoğrafı
06 Ocak 2020 14:38
|Antalya'da sağanak yağmurda el yapımı sal çaresi
06 Ocak 2020 14:17
|Belediye, 6 yıldır gelir ve giderlerini vatandaşlara dağıtıyor
06 Ocak 2020 14:06
|2 ay önce ulaşıma açılan yol kullanılamaz hale geldi
06 Ocak 2020 13:38