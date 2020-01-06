Erdoğan: MİT, Libya'da üzerine düşeni yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da MİT'in yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

"İstihbarat, tarihimizde çok önemli bir role sahip olmuştur. Önemli saldırıların önlenmesinde rol almıştır. 2014 yılında teşkilatımızın kanununu baştan sona yenileyerek günümüzün beklentilerine uygun hale getirdik. Ülkemizin ve dünyanın kritik süreçten geçtiği bugünlerde Milli İstihbarat Teşkilatımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız yeni hizmet binasıyla teşkilatımızın gücü ve imkanı artmıştır.

Dünyanın yeniden yapılanma sürecinden geçiyoruz. Yeni dönemin en büyük tehdidi şüphesiz terördür. Terör örgütleri ülkemize karşı savaş ilan etmiş durumdalar. Bölgemizdeki ülkelerin yaşadığı iç karışıklık ve krizler de başka tehdittir. Suriye krizi göç ve siyasi sonuçları itibarıyla ülkemizi doğrudan ilgilendiriyor. Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesi yakın geleceğimiz için çok önemlidir. Değişken tablo karşısında elimiz kolumuz bağlı duramayız. kendi oyun planımızı hayata geçirmeye mecburuz. Böyle bir süreçte Milli İstihbarat Teşkilatımızın bize çok büyük destek sağlıyor.

Teşkilatımız Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlarla örgütün en güvendiği yerleri başına geçirdi. Örgüte çok büyük kayıplar verdirildi.Teşkilatımız FETÖ'nün haberleşme sistemi ByLock'u çözmüştür. Pek çok örgüt mensubunun ülkemize iadesi sağlandı. Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan teşkilatımızın sınırötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında büyük rol oynadığı. Şimdi de Libya'da üzerine düşen görevi başarıyla yerine getiriyor.