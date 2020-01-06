1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün bugünden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini ve Çarşamba gününe kadar devam edeceğini bildirdi
 06 Ocak 2020 14:57
Yazdır
Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün bugünden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini ve Çarşamba gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Bugün akşamdan itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceğini aktaran Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada:"Yağışların 08.01.2020 Çarşamba akşam saatlerine kadar devam edeceği, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde (1300 metre ve üstü) kar şeklinde olacağı beklenmektedir. Yağışların bölge genelinde Elazığ'ın Baskil, Sivrice, Maden, Alacakaya ve Arıcak, Malatya'nın Merkez, Doğanşehir, Arapgir, Yeşilyurt, Pütürge, Doğanyol, Kale, Battalgazi ilçeleri, Bingöl'ün Genç, Solhan ilçeleri, Tunceli'nin Çemişgezek, Hozat ve Pülümür ile Adıyaman genelinde yer yer etkili olması tahmil edilmektedir" denildi.

Rüzgarın orta ve kuvvetli, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde saatte 60 ile 80 kilometre hıza ulaşacağının da belirtildiği açıklamada, yoğun kar yağışı, yağış sonrası buzlanma, don ile birlikte ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, çatı uçması, tipi tehlikesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TürkAkım 8 Ocak'taki açılışı bekliyor
06 Ocak 2020 15:37		 Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü
06 Ocak 2020 14:00
Bursa-Ankara kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor
06 Ocak 2020 13:50		 İstanbul'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor
06 Ocak 2020 12:25
İzmir adliye şehitleri anılıyor
06 Ocak 2020 12:09		 Ceren Özdemir'in mezar taşına hesabındaki paylaşımı yazıldı
06 Ocak 2020 12:00
Doktor, reçetelerin üzerine yaptığı resimlerle sergi açtı
06 Ocak 2020 11:56		 Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi
06 Ocak 2020 11:54
Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor
06 Ocak 2020 10:14		 Ankara'da kar yağışı etkili oldu
06 Ocak 2020 10:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:52 - Bakan Pakdemirli'den 'sürü yöneticisi desteği' açıklaması15:49 - 17 kişilik okul servisinden 37 öğrenci indirildi15:45 - İmamoğlu'ndan, Erdoğan'ın Kanal İstanbul sözlerine destek!15:40 - PKK'da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle teslim oldu15:38 - Ankara'ya kar yağdı, araçlar kaydı15:37 - TürkAkım 8 Ocak'taki açılışı bekliyor15:31 - FETÖ'nün 'Tokat il yapılanması' operasyonunda 15 gözaltı15:29 - 'Mutlu şehir' Sinop'ta tabiat parkları 614 bin 118 kişi ağırladı15:25 - Torbalı'daki çifte cinayetin sanığı, nezarethanede intihara kalkışmış15:20 - Madde bağımlılığını yenen 20 kişiye iş imkanı
15:15 - Tüfekle ateş açtı, kendisine müdahale eden bekçilere saldırdı15:10 - '600 bine yakın mülteci çocuğu eğitim sistemine aldık'15:06 - 'Yerel yöneticiler için yüzde 94 etik ihlali vardır kanaati mevcut'15:01 - Türkiye'nin en uzun demir yolu tünelinde son 600 metre14:57 - Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı14:54 - Erdoğan: MİT, Libya'da üzerine düşeni yapıyor14:50 - 'Çalıkuşu'nun yazıldığı tarihi evde yangın14:48 - Bozayının köpeklerle mücadelesi kameraya kaydedildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
85 belediye başkanı Ak Parti'ye geçmek istiyor
Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!
Gram altın, psikolojik seviyeyi aştı
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
7 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, edebe ve inanca uygun giyinin yazısı
'Personel alımında torpil için kimse beni aramasın'
'Komando olamaz raporu' alanlar meslekten atılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geçen ayın enleri 1
Bulmaca kulesi 1
yeğenim üsküdar'dan beşiktaş'a yarım saatte geçiyor 3
marcelo saracchi 1
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 4
sarmısak ve limon 1
İbi 1
alo 170 1
annemizin kızlık soyadını unutmak 2
Kıyafetleri adap ve inanca göre uyarlayın 1
SON İLANLAR
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Şırnak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Tersane Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Cide SYDV Personel Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam