Türkiye'nin en uzun demir yolu tünelinde son 600 metre
|06 Ocak 2020 15:01
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesi ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesini bağlayacak "demir yolu çift tüp geçit projesi"nin tamamlanmasına 600 metre kaldı.
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Adana-Gaziantep arasında yapımına devam edilen Türkiye'nin en uzun demiryolu tüneli projesini yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.
Kavak, tamamlandığında Türkiye'nin en uzun demiryolu tüneli (9950 metre çift tüp) olacak Bahçe-Nurdağı Tüneli'ndeki çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkilileri ve saha çalışanları ile yerinde gördü.
Kavak, burada yaptığı açıklamada, bir yandan Bahçe-Nurdağı tünel projesi devam ederken diğer yandan Nurdağı-Gaziantep arasında hızlı tren yol yapımı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Projenin bitirilmesini dört gözle beklediklerini dile getiren Kavak, "Bizim ümidimiz o ki Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına yetiştirildiğinde dev bir eser, muazzam bir hizmet olacak. Nurdağı, kara yolunda olduğu gibi demiryolu taşımacılığı ve ulaşımında da bölgenin merkezi olacak." dedi.
Projenin Nurdağı'nın gelişimine ciddi katkısı olacağını vurgulayan Kavak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'a teşekkür etti.
Tünel Şefi Deniz Şahin de "Tünelin 9 bin 350 metresi bitti, yaklaşık 600 metre kaldı. Çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.
Şantiye Şefi Kadir Seyfi Turhan ise 2014 yılında başladıkları çalışmayı, 2021 yılında bitirmeyi planladıklarını belirterek, "Toplam güzergahımız 17 kilometre. Bunun 9 bin 950 metresi yani yaklaşık 10 bin metresi tünelden oluşmakta. Buradan Bahçe ve Nurdağı ilçeleri arasında 34 kilometre olan mesafe tünel sayesinde 17 kilometreye düşecek. Tünel 80 dakika olan ulaşım süresini 15-20 dakikaya düşürünce, hem zaman tasarrufu hem de taşımacılık açısından kara yollarından yük aktarımı imkanı doğuyor. Diğer yandan yakıt tasarrufu da sağlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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