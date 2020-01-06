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'600 bine yakın mülteci çocuğu eğitim sistemine aldık'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran: Bugün eğitim sistemine aldığımız 600 bine yakın çocuk var. Ama sisteme alamadığımız bir o kadar daha çocuk bulunuyor
 06 Ocak 2020 15:10
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'600 bine yakın mülteci çocuğu eğitim sistemine aldık'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Okula Kayıt için Destek Programı"nın okuyamayan, çalışmak zorunda kalan mülteci çocukların sisteme kazandırılması noktasında büyük önem taşıdığını belirterek, "12 yaşından büyük Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen mülteci çocukları eğitim sistemine alma noktasında sıkıntımız var. Aileler, çocuklarının para kazanmasını istiyor. Biz ise bu çocukların sisteme kazandırılmasını istiyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) işbirliğiyle yürütülecek "Okula Kayıt için Destek Programı"nın açılış toplantısı Ankara'da düzenlendi.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran, Türkiye'nin tarihten bugüne birçok yabancıya ev sahipliği yaptığını, son yıllarda güney sınırındaki göç dalgasından dolayı Suriye, Irak ve Afganistan'dan çok sayıda mülteciye kapılarını açtığını söyledi.

Türkiye'de, mültecilere barınma hizmeti vermenin ötesinde önemli çalışmalar yapıldığını kaydeden Safran, Bakanlığın Suriyeli çocukların eğitimi için SGDD, UNICEF ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde olduğunu belirtti.

Safran, "Bugün eğitim sistemine aldığımız 600 bine yakın çocuk var. Ama sisteme alamadığımız bir o kadar daha çocuk bulunuyor. SGDD başta olmak üzere STK'lar çocuklar için büyük çaba gösteriyorlar. Bu çabaların yüzde 100 sonuca ulaştığını söylemek çok güç. Çünkü dil, kültür, sosyolojik yapı farklı. Burada sorun başlıyor. Bu çocuklara sadece okuma yazmayı, matematiği öğretmekle kalmayalım, sosyalleşme, birlikte yaşama kültürünü de öğretelim. İşte bu çok zor bir iş ama Türkiye bunun için çok çaba gösteriyor." diye konuştu.

Türkiye'ye sığınan çocukları kaybetmek istemediklerini belirten Safran, "12 yaşından büyük Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen mülteci çocukları eğitim sistemine alma noktasında sıkıntımız var. Aileler, çocuklarının para kazanmasını istiyor. Biz ise bu çocukların sisteme kazandırılmasını istiyoruz. Okula Kayıt için Destek Programı, okuyamayan mülteci çocukların sisteme kazandırılması noktasında büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'de okul çağında 1 milyon 100 bin Suriyeli çocuk bulunuyor"

UNICEF Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Nona Zicherman, Türkiye'nin mültecilere yönelik çalışmalarını her zaman takdir ettiklerini dile getirdi.

Zicherman, "Suriyeli çocukların eğitime erişimleri UNICEF için çok önemli. Bazı çocukların eğitim alma haklarından ebeveynlerinin bilgi sahibi olmadığını görüyoruz. Eğitim çağındaki çocukların tespit edilmesi ve sonrasında okula gitmeleri gerekiyor. Projeyle bu çocukları tespit ederek eğitim almalarını sağlayabileceğiz." değerlendirmesini yaptı.

SGDD Genel Direktörü İbrahim Vurgun Kavlak da BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Güncel Raporuna göre, dünyada 70 milyon insanın zorla yerinden edildiğini, bu sayının 26 milyonunun mültecilerden oluştuğunu aktardı.

Türkiye'nin son 6 yılda en fazla mülteci ağırlayan ülke konumunda olduğuna dikkati çeken Kavlak, 2019 sonu itibarıyla 3 milyon 571 bin 30 Suriyeli bulunduğunu dile getirdi.

Kavlak, "Mülteci nüfusuna bakıldığında çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Ülkemizde okul çağında 1 milyon 100 bin Suriyeli çocuk bulunmaktadır. Bu çocuklar Suriye'nin geleceğini de biçimlendirecek çocuklardır. Bu nedenle çocuk çocuktur. 'Çocuğun mültecisi olmaz' diyerek çocuklara yönelik her çalışmanın geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu düşünmekteyiz." dedi.

Projenin temel hedefinin Suriyeli çocukların örgün ve yaygın eğitim imkanlarına ulaşmaları olduğunu belirten Kavlak, 5-17 yaş arası okula hiç gitmemiş, okula gidemeyen ve okulunu terk etme sürecindeki çocuklara erişmeyi istediklerini söyledi.

Kavlak, projenin 9 ay boyunca Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'da sürdürüleceğini kaydetti.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve SGDD Genel Koordinatör Yardımcısı Buket Bahar Dıvrak da törende birer konuşma yaptı.

Programda, Suriyeli çocuklardan oluşan SGDD Al Farah Mülteci Çocuk Korosu sahneye çıktı. 70 çocuktan oluşan koro, Türkçe ve Arapça şarkılar seslendirdi.

- 8 ildeki Suriyeli çocuklar hedef kitle

Projeyle, 5-17 yaş arası okula hiç gitmemiş, eğitime devam edemeyen ve okulu terk etme riski taşıyan yaklaşık 65 bin Suriyeli çocuğun okula kazandırılması hedefleniyor.

Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'da yürütülecek saha çalışmalarında okula gitmeyen çocukların tespit ve takipleri yapılarak, yaşlarına uygun bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen örgün ve yaygın eğitim programlarına dahil edilmeleri sağlanacak.

Anadolu Ajansı
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