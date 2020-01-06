Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Tüfekle ateş açtı, kendisine müdahale eden bekçilere saldırdı
Samsun'da pompalı tüfekle havaya ateş açan bir kişi kendisine müdahale etmek isteyen bekçilere saldırınca gözaltına alındı
|06 Ocak 2020 15:15
|Yazdır
Samsun'da pompalı tüfekle havaya ateş açan bir kişi kendisine müdahale etmek isteyen bekçilere saldırınca gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki B.K. pompalı tüfekle havaya ateş açtığı sırada olaya Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler müdahale etti. Görevli 3 bekçiye saldırıp mukavemette bulunduğu iddia edilen B.K. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. B.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve görevli memura mukavemet" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Torbalı'daki çifte cinayetin sanığı, nezarethanede intihara kalkışmış
06 Ocak 2020 15:25
|Kız arkadaşını darp edip vatandaşların üzerine araç süren kişiye tahliye
06 Ocak 2020 14:31
|Ölen kadının organları nakledilmişti, nakil sonrası iki kişi öldü
06 Ocak 2020 13:40
|Gömleğine kurduğu düzenekle sınavda kopya çeken kişi tutuklandı
06 Ocak 2020 13:32
|Sibel Ünli'nin ölümü için ailesinin ifadesine başvuruldu
06 Ocak 2020 12:33
|Eşi tarafından darbedilen kadın bir gözünü kaybetti
06 Ocak 2020 12:25
|Sağlık teknikeri görevi başındayken darp edildi
06 Ocak 2020 12:18
|Ceren Özdemir'in mezar taşına hesabındaki paylaşımı yazıldı
06 Ocak 2020 12:00
|Bursa'da servis midibüsünün otomobille çarpışması güvenlik kamerasında
06 Ocak 2020 11:37
|Uzman çavuşu darbeden 4 zanlı tutuklandı
06 Ocak 2020 10:34