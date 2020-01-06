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Torbalı'daki çifte cinayetin sanığı, nezarethanede intihara kalkışmış

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren ve paralarını gasp eden, polisle girdiği çatışmada da bir polisi başından vurarak ağır yaralayan Enver Yıldız (30) gözaltında intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı
 06 Ocak 2020 15:25
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Torbalı'daki çifte cinayetin sanığı, nezarethanede intihara kalkışmış

Torbalı'da geçen 29 Aralık'ta saat 21.30 sıralarında Enver Yıldız, yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu. Olumsuz yanıt almasının ardından saldırdı. Yıldız, yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyip, Mehmet Fuat Park'ı yaraladı. Daha sonra eşi Vildan Park'tan (51), 500 TL alıp, kaçtı. Yıldız, ardından 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına gelip, para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal direndi. Yıldız, tabancasını çekip Hatice Gülcemal'i de vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i de en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı. Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi. Polis ise Enver Yıldız'ın peşine düştü. Bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Daha sonra saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından vurularak yakalandı.

ENVER YILDIZ VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Yıldız'ın ifadesinde, olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne sürüp, suçunu itiraf ettiği belirtilerek, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim. Daha sonra Gaziemir'e geçtim. Buradan Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi. Enver Yıldız'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği belirtildi. Enver Yıldız ve ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

NEZARETHANEDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Çifte cinayet zanlısı Enver Yıldız'ın adliyeye sevk edilmeden önce İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanesinde, geçen 2 Ocak gecesi bacağındaki alçının bağları ve atletiyle kendini asmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yıldız'ın intihar girişiminin, polislerin müdahalesiyle önlendiği öğrenildi. Yıldız'ın avukatı Barış Akyol, "Müvekkilim olay nedeniyle pişman. Ölmeyi bile düşünmüş hatta intihara kalkışmış. Boynundaki izden de bu durum fark ediliyor" dedi.
DHA
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