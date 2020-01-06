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FETÖ'nün 'Tokat il yapılanması' operasyonunda 15 gözaltı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanmasına" yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı
 06 Ocak 2020 15:31
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FETÖ'nün 'Tokat il yapılanması' operasyonunda 15 gözaltı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanmasına" yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün il yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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