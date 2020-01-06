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PKK'da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle teslim oldu

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK'da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle güvenlik güçlerine teslim oldu.
 06 Ocak 2020 15:40
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PKK'da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle teslim oldu

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK'da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki K.B, 6 yıl önce Batman'dan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine kaçırıldı.

Suriye'ye götürülen K.B, ideolojik eğitimin ardından örgütün Irak'taki kamplarına gönderildi. Kamplarda da silahlı eğitim alan K.B, sorumlu düzeyde Suriye'de görevlendirildi.

Örgütün gerçek yüzünü gören K.B, Suriye'deki kamplardan kaçarak Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uzun namlulu silahı ve telsiziyle jandarma ekiplerine teslim oldu.

Terörist K.B'nin güvenlik güçlerine verdiği ifadede, duyduğu pişmanlığı dile getirerek, Suruç'tan HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü söylediği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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