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İmamoğlu: Erdoğan davet ederse giderim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul ile ilgili 'Gerekirse sunum yaparız' açıklamasını değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Diğer söylemlerinin yanı sıra bu söylem doğru bir söylem. Davet ederlerse giderim' diye konuştu
 06 Ocak 2020 15:45
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İmamoğlu: Erdoğan davet ederse giderim

İmamoğlu, 19'uncu ilçe belediyesi ziyaretini Bağcılar'a gerçekleştirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve beraberindeki ilçe belediye yöneticileri, İBB heyetine sunum yaptı. Sunumun ardından İmamoğlu ve Çağırıcı ilçede incelemelerde bulundu.

"Randevu talebimi de yineliyorum"

İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı'nın Kanal İstanbul'a ilişkin finansman modeline ilişkin açıklamaları ve gerekirse proje ile ilgili sunum yapacağına ilişkin ifadeleri soruldu.

İmamoğlu, şöyle yanıtladı: Bir kere finansman modeli tartışmasını bile yanlış buluyorum. Türkiye'nin zaten bir finansman sorunu var. Kamu kurumlarına iş yapan şirketlere sorsanız, zaten zorlukları dinlersiniz. Birinci boyutu bu. Ama dünkü söylemlerinden en sevindirici olanı, bir sunum yapma isteği. Çok önemli. Çünkü, 'Biz yaptık, yapıyoruz, bitirdik' ya da 'Kim isterse istemezse bizi ilgilendirmez, yapıyoruz' söylemlerinin yanı sıra bu söylem, doğru bir söylem. Umarım yaparlar. Davet ederlerse, ben giderim. Randevu talebimi de yineliyorum. Benim de anlatacaklarım var İstanbul adına. 'Kapılarımız herkese açıktır' şeklinde bir söylemi de var dünkü programında. Açıksa biz, o kapıya gelmek istediğimizi ilettik. Çünkü Kanal İstanbul'u, İstanbul'un en kritik sorunu olarak görüyorum. Kaderi olarak, dönüm noktası olarak görüyorum. Bizim fikirlerimizi dinleme açısından bu talebimizi tekrar iletiyoruz. Lütfen randevu veriniz, gelelim. İstanbul adına yaratacağı olumsuzlukları, bizzat biz size anlatalım.

"Ben yaptım oldu projesi o-la-maz"

10 Ocak Cuma günü Kanal İstanbul ile ilgili İBB olarak çalıştay düzenleyeceklerini dile getiren İmamoğlu bakanlar dahil tüm yetkilileri davet ettiklerini söyledi. İmamoğlu "Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun göreceği teknik insanları da ağırlamaktan memnun oluruz. Yani Kanal İstanbul projesi, 'Ben yaptım oldu' projesi o-la-maz. İstanbul'un kaderidir, önemli bir husustur ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tarz söylemlerine dönük olumlu bakışımı belirtmek isterim. Umarım amacına ulaşır tabi" diye konuştu.

"Cuma namazında denk geldiğimizde de ilettim"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'ndan randevu talebi olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: Talebimi bizzat da ilettim. Bir Cuma namazında denk geldiğimizde de ilettim. Vakti zamanı geçiyor açıkçası. Çünkü 30 belediye başkanımızla Eylül ayında toplantı yaptık. Şu anda Ocak'ın ilk haftası. 4 ay geçti. Sadece o kanunla ilgili bir konuydu. Kanunla ilgili her şey kamuoyunda tartışıldı. Ama biz oturup tartışamadık. Sayın Cumhurbaşkanı yok bu işin içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar vardı ama davet edilmedik. Birincisi bu. İkincisi; Kanal İstanbul süreci o kadar hızlı ilerliyor ki, tümüyle olumsuz baktığımız bu süreçle ilgili detayları aktarmamız için de en yakın zamanda buluşmamızın gerekli olduğunu, 16 milyon insan adına bu talebi yaptığımı tekrar buradan yenilemiş olayım. Bu hafta da yazılı olarak talebimi Sayın Cumhurbaşkanı'na ileteceğim.

"Montrö, bizim için teminat"

İmamoğlu Kanal İstanbul-Montrö Anlaşması tartışmalarıyla ilgili de şu açıklamayı yaptı: Montrö bir Boğazlar antlaşması. Hem Çanakkale'yi hem İstanbul Boğazı'nı ilgilendiren geçiş haklarını elde eden, özellikle savaş gemileri gibi unsurların geçişiyle ilgili, bir nevi Karadeniz'in güvenliğini içinde barındıran gerçekten önemli ve değerli bir antlaşma. Tabi her ne kadar bu antlaşmayı yok sayan tavırlar ilk başta söylendi ise de sonradan bunun öneminin anlaşıldığını, özellikle hükümet temsilcilerinin bir kısmının dile getirmesi sevindirici. Çünkü çok önemli ve değerli bir antlaşma. Türkiye tarihi açısından neredeyse yüz yıla yaklaşıyor süresi ve bu kadar zamandır Karadeniz'de en ufak bir sıkıntı yaşanmadı. Bu bizim için teminat. Böyle bir teminatı bertaraf edecek hiçbir uygulamanın da doğru olmayacağını düşünüyoruz. Kanal İstanbul, Montrö'yü bypassa dönüştürebilir ve sıkıntı yaratabilir. Kafada bu varsa, o zaman Çanakkale ile ilgili de bir müdahale gerektirir ki Allah Korusun.Her iki yönüyle Allah korusun.
Memurlar.Net
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