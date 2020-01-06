1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

TUNCELİ'nin Pertek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan, belediye kadrosunda işe aldığı 35 kişinin zengin ve tanıdığı olduğu iddialarına ilişkin basın açıklaması yapmak istediği sırada toplanan kalabalığın tepkisi nedeniyle konuşmakta güçlük çekti
 06 Ocak 2020 15:55
Yazdır
CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

TUNCELİ'nin Pertek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan, belediye kadrosunda işe aldığı 35 kişinin zengin ve tanıdığı olduğu iddialarına ilişkin basın açıklaması yapmak istediği sırada toplanan kalabalığın tepkisi nedeniyle konuşmakta güçlük çekti. Alan'a tepki gösterenler arasında CHP Pertek İlçe Başkanı da yer aldı.

Pertek Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan, geçen hafta 35 kişiyi belediye kadrosunda işe aldı. İşe alınan kişilerin zengin ve akrabası olduğu iddia edilince, halk duruma tepki gösterdi. Tepkiler ve iddialara ilişkin Alan, bu sabah belediye binası önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Alan'ın açıklama yapacağını duyan tepkili bir grup, belediye binası önünde toplandı. Alan, işe alınan 35 kişinin ihtiyaç sahibi olduğunu ifade ederek, işe alımlarda şeffaf ve tarafsız davrandığını söyledi. Alan, "Bizler, herhangi bir siyasi partinin adayı olmuş, seçilmiş olabiliriz. Ancak Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, seçildikten sonra siyasi kimliğimizi bir yana bırakarak bize oy versin ya da vermesin herkese eşit hizmet vermekle mükellef olduğumuzun bilincindeyiz. Bu anlamda şahsıma yapılan eleştirilerden biri de farklı siyasi görüşlerdeki şahısları işe almış olmamdan kaynaklıdır. Bahsi geçen şahıslar bu ilçede yaşayan ve işe ihtiyacı olan insanlardır. Bu da aslında bizim alımlarda ne kadar şeffaf ve tarafsız davrandığımızın en bariz göstergesidir. Bizler, ilçemizde yaşayan yurttaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları gidermek için yoğun bir çaba harcıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işe ve aşa ihtiyacı olan yurttaşlarımızın istihdam edilmeleri hususunda üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğimizin herkesçe bilinmesini istiyoruz"Toplanan kalabalık, CHP'li Alan'ın açıklaması sırasında sürekli ıslıklayarak, yuhalayıp ve 'Başkan istifa' diyerek tepkilerini dile getirdi. Bu sırada tepkisi dile getirme çalışan bir kadın baygınlık geçirmesi üzerine sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CHP İLÇE BAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Alan'ın işe alımlarına yönelik bir tepki de CHP Pertek İlçe Başkanı Abidin Erdoğan oldu. Pertek Belediyesi önünde açıklamada bulunan Erdoğan, belediyeye yapılan işçi alımı kamu vicdanını yaraladığını ve durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Erdoğan, "İşçi alımı kamu vicdanını yaralamış olabilir. Ancak bir orta yol bulunacaktır. Genel merkez düzeyinde görüşmelerimiz devam ediyor devam edecektir. Ben de ilçe başkanı olarak bu durumdan rahatsızım. Bu işçi alımlarını daha sağlıklı bir şekilde yapabilirdik, yürütebilirdik. Ama böyle olmadı" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emekli Albay Sarızeybek, İYİ Parti'ye katıldı
06 Ocak 2020 16:34		 Bakan Pakdemirli'den 'sürü yöneticisi desteği' açıklaması
06 Ocak 2020 15:52
İmamoğlu: Erdoğan davet ederse giderim
06 Ocak 2020 15:45		 Erdoğan: MİT, Libya'da üzerine düşeni yapıyor
06 Ocak 2020 14:54
İran: Askeri tesisleri hedef alacağız
06 Ocak 2020 14:23		 Boğaz'daki kuvvetli akıntı Rus savaş gemisini sürükledi
06 Ocak 2020 14:15
Eski İçişleri Bakanı Ağar: 'Trablus'ta ne işiniz var?' derseniz, o zaman burada havuzda yüzersiniz
06 Ocak 2020 13:38		 'Cezaevi'nde çalışan personelin özlük hakları için çalışıyoruz'
06 Ocak 2020 13:16
'Libya'ya askerin ne zaman gideceğine hükümet karar verecek'
06 Ocak 2020 12:52		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
06 Ocak 2020 12:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:22 - Dövizde gün sonu fiyatları17:17 - Rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı17:13 - Belediye başkanı, makam aracını belediyeye tahsis etti17:04 - Belediye otobüsü çarptı, sakatlanınca işsiz kaldı16:55 - Fedakar öğretmenler kolejleri aratmayan İngilizce sınıfı kurdu16:51 - Sağanak nedeniyle çadırda kalan tarım işçileri tahliye ediliyor16:38 - Muş Valiliğinden 'Menenjit Salgını' iddialarına cevap16:34 - Emekli Albay Sarızeybek, İYİ Parti'ye katıldı16:29 - İGA'dan '4 euro ödemeyen yolcu karşılayamayacak' iddialarına yalanlama16:21 - Böbrek taşları, perkütan cerrahi yöntemi ile tedavi edilebiliyor
16:17 - Sibel Ünli'nin ailesi: Parasızlıktan intihar ettiği yalan16:12 - Asgari ücretli işçi, 'haram' diye 20 bin lira çıkan biletini yaktı16:10 - 1 km uzaktan kumanda edilebilen insansız kara aracı üretildi16:03 - Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümünde sanığa müebbet istendi16:01 - Tuğba Özay'ın Matematik ile İmtihanı! 'Büyük ikramiye 80 milyonmuş...'15:55 - CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi15:52 - Bakan Pakdemirli'den 'sürü yöneticisi desteği' açıklaması15:49 - 17 kişilik okul servisinden 37 öğrenci indirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
85 belediye başkanı Ak Parti'ye geçmek istiyor
Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!
Gram altın, psikolojik seviyeyi aştı
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
7 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, edebe ve inanca uygun giyinin yazısı
Gömleğine kurduğu düzenekle sınavda kopya çeken kişi tutuklandı
'Personel alımında torpil için kimse beni aramasın'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marcelo saracchi 1
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
Bulmaca kulesi 1
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 3
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 4
Kaçak CEO Carlos Ghosn 2
yeğenim üsküdar'dan beşiktaş'a yarım saatte geçiyor 3
alo 170 1
Kendi sesini garipsemek 5
Hastanelerde edep,adap ve inanca uygun giyinme 2
SON İLANLAR
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Şırnak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Tersane Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Cide SYDV Personel Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam