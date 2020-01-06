Tuğba Özay'ın Matematik ile İmtihanı! 'Büyük ikramiye 80 milyonmuş...'
Televizyon ekranlarında ünlü isimler bazen öyle şeyler söylüyor ki sosyal medyanın diline düşüyorlar. İşte son olarak böyle bir gafa imza atan isim eski manken Tuğba Özay oldu.
|06 Ocak 2020 16:01
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Show TV ekranlarında yayınlanan 'Kuaförüm Sensin' adlı yarışma programına jüri olarak katılan Tuğba Özay, ekranda beyin yakan bir matematik hesabına imza attı.
Yılbaşı büyük ikramiyesinin adil dağıtılması gerektiğini söyleyen Özay, "Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese birer milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından." dedi.
Jüri üyesi arkadaşları Özay'ı, 'kişi başı 1 lira düşüyor' sözleriyle uyarınca; Özay, 'herkese 1 lira dağıtırdım o zaman' sözleriyle yaptığı hatanın farkına vardı. Programda Herkes kahkahaya boğulurken, Özay, sosyal medyanın diline düştü.
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