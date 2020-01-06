Tuğba Özay'ın Matematik ile İmtihanı! 'Büyük ikramiye 80 milyonmuş...'

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Kuaförüm Sensin' adlı yarışma programına jüri olarak katılan Tuğba Özay, ekranda beyin yakan bir matematik hesabına imza attı.

Yılbaşı büyük ikramiyesinin adil dağıtılması gerektiğini söyleyen Özay, "Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese birer milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından." dedi.

Jüri üyesi arkadaşları Özay'ı, 'kişi başı 1 lira düşüyor' sözleriyle uyarınca; Özay, 'herkese 1 lira dağıtırdım o zaman' sözleriyle yaptığı hatanın farkına vardı. Programda Herkes kahkahaya boğulurken, Özay, sosyal medyanın diline düştü.