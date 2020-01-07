Olimpos'ta yeni keşifler

Türkiye'nin en popüler antik kentlerinden biri olan Olimpos'ta yapılan kazılar ile yeni keşifler ortaya çıkmaya başladı. 5 yıl önce başlayan kazılar son birkaç yılda düzenlenip eski düzeninde tekrardan inşa edilmiş. Şehrin eski merkezinden kalma bu yapıların ve sokakların birkaç yıl içerisinde eski düzenine tamamen kavuşması bekleniyor.

BİR LİKYA KENTİ OLİMPOS

Likya kentlerinin Doğu ve batı diye ikiye ayrıldığı yer Tahtalı dağlarının eteğidir. Burası ise Olimpos'un kurulduğu yerdir. Likya bir devlet olarak bilinse de ayrı şehir devletlerini anlatır. Kültür ve yaşam olarak ise sanatına kadar Olimpos'tan sonra ayrılır. Likya meclisinde ise 3 oy hakkı olan büyük kentlerden biri de yine Olimpos'tur.

Olimpos her yüzyılda büyülü olarak anlatılmış. Tahtalı Dağı'nın zirvesinden hem Likya hem de Pisidya kentlerinin çoğunun görüldüğünü yazan tarihçiler de olmuş. Ayrıca Adrasan ile arasındaki Musa Dağı ise Zeus' un evi olarak bilinir.

LİKYA'DAN GÜNÜMÜZE KALANLAR

Şehre girdiğinizde nehrin bir yanında tiyatro, hamam ve diğer tapınak ayakta dururken, diğer yandakiler, çoğunlukla kalıntıları ile görülebiliyor. Şehrin ortasından akan dere kışın ana damardan gelsede diğer zamanlarda kentin içinden akan soğuk dereden beslenir ve ufak bir gölet oluşturup denize dökülür.

Olimpos'tan bize tarihinin yanında betonsuz doğa içindeki bir yaşam kaldı. Şimdi ise yeni bulgular ile şehrin kalıntı dolu kısmı da tekrardan yükselmekte. Şehir sokakları ve bazı yapılar ile tekrardan bir şehir görünümüne kavuşmaya başladı. Söylentiye göre yeni kazılarda bir Zeus heykeli bulunmuş fakat henüz bir açıklama yapılmadığından sadece söylenti olarak kalmakta. Umuyoruz bir eserimiz daha başka bir dünya müzesinde yer almaz.

OLIMPOS'TA YAPILACAKLAR

Olimpos her şeyden önce huzur bulmak için giden bir yer. Hiçbir otel zincirinin olmadığı, büyük binaların gösterişli kapıların olmadığı bir yer. Burada konaklama işlerini ise tamamen doğa ile kamufle olan ağaç evler ile görüyor misafirler.

Olimpos'ta gece eğlencesi arayanlar için ise ağaç publar mevcut. Canlı müzikler ve sakin yeme içme yerleri ile geceler inanılmaz bir antik romantizme dönüşüyor. Birçok enstrüman ile renklendirilmiş mekanlar sizlere seçim yapmakta zorluk yaşatıyor.

Chimera'da Ateş Başı

Kimera efsanesi epey eskilere dayanıyor. İçerisinde ağzından alevler çıkan üç hayvan figürünün (aslan, dağ keçisi ve yılan) olduğu bir bedenin efsanevi hikayesi yer alıyor. Bellerophontes ve Pegasus'un görevlendirildiği üzere Kimera'yı öldürmesi gerekiyor. Sonunda Bellerophontes mızrağını Kimera'ya o kadar güçlü gönderiyor ki dağın kalbine 7 kat aşağı giden Kimera orada can veriyor.

İçerisinden sürekli olarak çıkan gazın yandığı Kimera tepesinde kayaların arasından çıkan alevler ilginç bir görünüm yaratıyor. Efsane ise o alevlerin Kimera'dan geldiğini söylüyor. Günümüzde ise turistler buraya gidip ateşlerin yanına oturarak gün batımı ya da gece sonsuz yıldızları izliyorlar. Bizim insanımız da burada sucuk ekmek yapmayı adet edinmiş. Yabancılara da ikram ederek burayı daha da renklendiriyorlar.

Olimpos'ta Deniz Keyfi

Olimpos'ta yüzmek için milli parkın içinden geçmeniz gerekiyor. İster müze kartınızla isterseniz 10 geçişlik kart alarak sahile antik kentin içinden geçerek ulaşabiliyorsunuz.

Genel olarak taşlık olan sahil yazın olduğu gibi bahar dönemlerinde de dolup taşıyor. Hafta içi daha sakin olsa da buraya bir kez gelmiş olanlar geçerken de olsa Olimpos'u görmeden geçmiyorlar. Turkuaz ve tertemiz Olimpos suları huzuru sevenleri bekliyor. Ayrıca sahil yaklaşık 3 km olduğu için herkese çokça yer oluyor.

OLİMPOS'TA KONAKLAMA

Olimpos'ta konaklama alternatifleri artık çok fazla olsa da size buradan keyif alabilmeniz için en iyi iki alternatifi söylememiz gerekiyor: Bir tanesi Olimpos'un girişinde sakinliğin içinde, mandalina bahçelerinin ortasına kurulmuş , rengarenk boyanmış ağaç evleri ile hamak ve ateş başı keyiflerini yapabileceğiniz "Olimpos Alaturka Pansiyon" , diğeri ise şık tasarımı, sahile olan yakınlığı ve yemeklerinin enfesliği ile ün yapmış olan "Likya Evleri Olimpos". İkisi de aile işletmesi olup size Olimpos'u unutulmaz kılacak yerler.

OLIMPOS'A NASIL GİDİLİR?

Olimpos'a uçakla geleceklerin Antalya'ya vardıktan sonra Havaş'la otogara ve oradaki ilçeler terminalinden Kumluca yönüne giden dolmuşlara binmesi gerekiyor. Sizi dolmuş Olimpos girişinde bırakıyor,bir dolmuş aktarması daha yapıp gelebilirsiniz ve ya havalimanından araç kiralayıp 75 km mesafe sonunda Olimpos'a varabilirsiniz.

Olimpos'un bazı merkezlere olan uzaklıkları ise şöyle;

Fethiye 215 km

İzmir 530 km

Ankara 575 km

Bursa 620 km

İstanbul 770 km

Adana 700 km

Kayseri 700 km