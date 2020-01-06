Emekli Albay Sarızeybek, İYİ Parti'ye katıldı
Güvenlik uzmanı ve emekli Albay Erdal Sarızeybek, İYİ Parti'ye katıldı
|06 Ocak 2020 16:34
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi
06 Ocak 2020 15:55
|Bakan Pakdemirli'den 'sürü yöneticisi desteği' açıklaması
06 Ocak 2020 15:52
|İmamoğlu: Erdoğan davet ederse giderim
06 Ocak 2020 15:45
|Erdoğan: MİT, Libya'da üzerine düşeni yapıyor
06 Ocak 2020 14:54
|İran: Askeri tesisleri hedef alacağız
06 Ocak 2020 14:23
|Boğaz'daki kuvvetli akıntı Rus savaş gemisini sürükledi
06 Ocak 2020 14:15
|Eski İçişleri Bakanı Ağar: 'Trablus'ta ne işiniz var?' derseniz, o zaman burada havuzda yüzersiniz
06 Ocak 2020 13:38
|'Cezaevi'nde çalışan personelin özlük hakları için çalışıyoruz'
06 Ocak 2020 13:16
|'Libya'ya askerin ne zaman gideceğine hükümet karar verecek'
06 Ocak 2020 12:52
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
06 Ocak 2020 12:34