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Emekli Albay Sarızeybek, İYİ Parti'ye katıldı

Güvenlik uzmanı ve emekli Albay Erdal Sarızeybek, İYİ Parti'ye katıldı
 06 Ocak 2020 16:34
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Emekli Albay Sarızeybek, İYİ Parti'ye katıldı

Güvenlik uzmanı ve emekli Albay Erdal Sarızeybek, İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Sarızeybek'in rozetini, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.
Anadolu Ajansı
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