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Fedakar öğretmenler kolejleri aratmayan İngilizce sınıfı kurdu

Şanıurfa'nın Siverek ilçesinde el ele veren fedakar öğretmenler, bir ay içerisinde devlet okulunda kolejleri aratmayan bir İngilizce sınıfı kurdu
 06 Ocak 2020 16:55
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Fedakar öğretmenler kolejleri aratmayan İngilizce sınıfı kurdu

Şanıurfa'nın Siverek ilçesinde el ele veren fedakar öğretmenler, bir ay içerisinde devlet okulunda kolejleri aratmayan bir İngilizce sınıfı kurdu

Şanıurfa'nın Siverek ilçesinde bin 400 ilk ve anaokulu öğrencisinin eğitim öğretim gördüğü Gülabibey İlkokulundaki İngilizce öğretmenleri, bir aylık çalışmayla kolejlerdekini aratmayan bir İngilizce sınıfı kurdu. Akıllı tahta, İngilizce çizim ve resimlerle modern bir eğitim ortamı oluşturulan sınıfın açılışını Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili ike İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu tarafından yapıldı. Okul idarecileri ve öğretmenleri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, "Bir ay içerisinde hafta sonları dahil güzel bir uyum içerisinde çalışan öğretmenlerimiz böyle güzel bir sınıf oluşturmuşlar, bu çalışmada velilerimizin de katkısı olmuş anlardan da Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gülabibey İlkokulu İngilizce öğretmenlerinden Mustafa Özkılıç, "Ülke olarak yıllardır İngilizce eğitim görüyoruz ama konuşamıyoruz diye yakınılıyor, biz biraz da olsun bunu değiştirmek ve aşmak amacıyla ve öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek amacıyla bu sınıfı oluşturduk, umarım öğrencilerimize İngilizceyi sevdirebiliriz" diye konuştu.

İngilizce öğretmeni Gökçelik de, "Çocuklar için özel bir ortam oluşturmak istedik, el ele verip bugün bu hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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