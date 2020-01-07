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MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 27.12.2019 tarih ve 26006690 sayılı yazısıyla 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçilerin 01/01/2020 ücret zamlarını açıkladı
 07 Ocak 2020 00:05
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MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı

Bilindiği üzere 01/01/2020 tarihinden geçerli yeni asgari ücret 27/12/2019 tarihli 30991 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında sürekli veya geçici işçi kadrosuna geçen işçilerimizin tabi oldukları toplu iş sözleşmesi gereğince, asgari ücret ile birlikte aynı tarihten (01 Ocak 2020 tarihinden itibaren) geçerli olan ücret zamlarının uygulanmasında tereddütler yaşanabileceğinden aşağıda belirtilen açıklamaların yapılmasında yarar görülmektedir. Kadroya geçen taşeron işçilerin resmi tatillerdeki mesai ücretleri

Buna göre 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçen işçilerle ilgili olarak;

1-Öncelikle aylık/günlük brüt asgari ücretin (2.943 TL/Ay, 98,10 TL/Gün) altında kalan ücretler, önce asgari ücret seviyesine yükseltilecek daha sonra bu miktarın üzerine tabi oldukları toplu iş sözleşmesi gereğince 01 Ocak 2020 tarihinden geçerli %4 oranında zam yapılacaktır.

2- Brüt günlük/aylık asgari ücretin üzerinde ücret alanlara ise tabi oldukları toplu iş sözleşmeleri gereğince 01/01/2020 tarihinden geçerli yalnızca %4 oranında artış yapılacaktır.

3-Bu işçilerden kadroya geçmeden önce aşçı, şoför, teknik personel, kaloriferci, host, hostes ve benzeri görevler nedeniyle asgari ücretin %20, %30, %40 vb. oranlarda arttırılması şeklinde ücret alanlara, kadroya geçtikleri 02/04/2018 tarihi itibariyle aynı oranlarda arttırılmış ücretleri üzerinden kadroya geçtiklerinden ve bugüne kadar da tabi oldukları toplu iş sözleşmesi gereğince her altı ayda bir %4 oranında zam alarak geldiklerinden, mevzuatın öngördüğü bu uygulamanın dışına çıkılarak tekrar eskisi gibi yeni asgari ücretin üzerine %20, %30, %40 gibi oranlarda bir artış yapılamayacaktır.

4-Ayrıca son zamanlarda engelli, eski hükümlü, terör mağduru, 3713 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında ilk defa işe başlayanlardan, ücretleri yeni asgari ücretin altında kalanlar var ise bu işçilerin ücretleri de asgari ücret seviyesine yükseltilecektir.

5- Kullanımda bulunan "MEB İşçi Ücret Bordro Modülü" bu yeni duruma göre programlanmıştır.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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