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Belediye otobüsü çarptı, sakatlanınca işsiz kaldı

MERSİN'de elektrikli bisikletiyle işe giderken belediye otobüsünün çarpması sonucu bir ayağı sakatlanan ve tedavisinin ardından işsiz kalan oğlu İlker Gümüştaş (24) için iş isteyen Ahmet Gümüştaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yardım talep etti
 06 Ocak 2020 17:04
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Belediye otobüsü çarptı, sakatlanınca işsiz kaldı

MERSİN'de elektrikli bisikletiyle işe giderken belediye otobüsünün çarpması sonucu bir ayağı sakatlanan ve tedavisinin ardından işsiz kalan oğlu İlker Gümüştaş (24) için iş isteyen Ahmet Gümüştaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yardım talep etti.

Kaza, geçen yıl 28 Temmuz günü merkez Akdeniz ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Bir kafede garson olarak çalışan İlker Gümüştaş'a, elektrikli bisikleti ile işe gittiği sırada Erol T. yönetimindeki 33 DFP 55 plakalı belediyeye ait yolcu otobüsü yandan çarptı. Dengesini kaybedip, bisikletten düşen Gümüştaş'ın sol ayağı, otobüsün altında kaldı. Derin kesik ve kırıklar nedeniyle Gümüştaş'ın bacağına 50'nin üzerinde dikiş atıldı. 3 gün bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören talihsiz genç, 12 gün sonra hastaneden taburcu edildi.


Belediye otobüsü çarptı, sakatlanınca işsiz kaldı

1 BUÇUK YILDIR ÇALIŞAMIYOR

Kazaya ilişkin hazırlanan dosyadaki bilirkişi raporunda İlker Gümüştaş, asli kusurlu gösterilirken, sürücü Erol T.'nin ise kusurunun bulunmadığı görüşü yer aldı. Yürümekte ve ayakta durmakta zorluk çeken İlker Gümüştaş, kaza nedeniyle 1.5 yıl işsiz kaldı. Baba Ahmet Gümüştaş'ın oğlu için belediye ile yaptığı görüşmeler ise sonuçsuz kaldı. Oğlunun psikolojisinin bozulduğunu aktaran baba Ahmet Gümüştaş, "Oğlum hiçbir yerde çalışamıyor. Kendi işine gidip-geliyordu. Yetkililerden yardım talep ediyorum. Bacağı sadece 15 derece bükülüyor şu an. Asli kusurlu olarak çocuğumu bulmuşlar. Yetkililerden çocuğuma iş istiyorum. Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yardım istiyorum" dedi.

İlker Gümüştaş ise kaza nedeniyle ailesini geçindiremediğini belirterek, "İşime giderken, bu kazayı yaptım. Askerliğimi komando olarak yapmıştım ama şu an ailemin geçimini bile sağlayamıyorum. Ailemin geçimini sağlamak için iş istiyorum" diye konuştu.
DHA
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