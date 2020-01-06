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Rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı

Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı, okulun çatısı uçtu, ağaç yola devrildi ve evde yangın meydana geldi
 06 Ocak 2020 17:17
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Rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı

Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı, okulun çatısı uçtu, ağaç yola devrildi ve evde yangın meydana geldi.

Enez'in Gülçavuş köyünde bulunan ve 1900'lü yıllarda yapılan köy camisinin minaresi şiddetli rüzgar nedeniyle karşısında bulunan bir evin üzerine yıkıldı. Evin mutfak kısmının tamamen çöktüğü olayda, caminin de bir kısmını zarar gördü. Evde ve caminin etrafında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu'nun çatısı da şiddetli rüzgar nedeniyle öğrenciler derste olduğu esnada uçtu. Öğrenciler yoğun güvenlik önlemleriyle okuldan çıkartılırken, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, okulun tatil edildiğini açıkladı.

Edirne şehir merkezinde de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Sarıbayır mevkisinde bir ağaç yola devrildi. Kısa süre trafiğe kapatılan yol, Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ağacın yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Şiddetli rüzgar, baca yangınlarına da neden oldu. Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi'nde bir evin bacasının tutuştuğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
İhlas Haber Ajansı
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