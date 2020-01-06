Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|06 Ocak 2020 17:22
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9740
|5,9750
|5,9730
|5,9740
|Avro
|6,6600
|6,6610
|6,6850
|6,6860
|Sterlin
|7,8050
|7,8440
|7,8330
|7,8720
|İsviçre Frangı
|6,1310
|6,1610
|6,1490
|6,1800
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9500
|6,0100
|5,9500
|6,0100
|Avro
|6,6250
|6,6950
|6,6550
|6,7250
|Sterlin
|7,7410
|7,8960
|7,7730
|7,9290
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