1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altın fiyatlarında, ABD-İran gerilimi etkisi

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 493,00 liradan işlem gördü
 06 Ocak 2020 17:37
Yazdır
Altın fiyatlarında, ABD-İran gerilimi etkisi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,88 artışla 302,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 493,00 lira, Cumhuriyet altını 2.016,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,88 yükselişle 302,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 297,10 297,30 302,70 302,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.958,00 1.979,00 1.995,00 2.016,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 271,00 275,00 276,00 280,00
Lira(Tam) Ziynet 1.913,00 1.933,00 1.950,00 1.970,00
Yarım Ziynet 957,00 967,00 975,00 985,00
Çeyrek Ziynet 478,00 483,00 488,00 493,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günü düşüşle tamamladı
06 Ocak 2020 18:19		 Dövizde gün sonu fiyatları
06 Ocak 2020 17:22
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
06 Ocak 2020 13:18		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
06 Ocak 2020 12:41
Gün ortası döviz fiyatları
06 Ocak 2020 12:06		 Gram altın, psikolojik seviyeyi aştı
06 Ocak 2020 10:11
Borsa haftaya düşüşle başladı
06 Ocak 2020 10:00		 Dolar güne yükselişle başladı
06 Ocak 2020 09:35
2020 yılında altına yatırım yapan kazanacak
04 Ocak 2020 22:33		 Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı
03 Ocak 2020 18:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:58 - Ege Üniversitesindeki 'organ nakli sonrası ölüm' iddialarına suç duyurusu18:53 - 2020 yılı Memur maaş katsayı genelgesi yayımlandı18:48 - Gülümseten kargo, ortaokul öğrencisinin çıktı18:41 - Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kaldı18:35 - Kadına şiddet konusunda 75 maddelik eylem planı18:21 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, görevde yükselme ilanındaki kadro sayısını artırıyor18:19 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:17 - Görkem'in tahliyesine Savcılık itiraz etti18:15 - Engelli aracından alınan MTV'yi iptal ettirdi18:13 - Denizi olmayan kentte 'tekne turu' keyfi
18:08 - Bursa Büyükşehir'in imar planı mahkemeden döndü17:58 - Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı 3 terörist tutuklandı17:46 - Okulun rögarı taştı, derslere ara verildi17:37 - Altın fiyatlarında, ABD-İran gerilimi etkisi17:31 - Tunceli'de bir üniversitesi öğrencisi kayboldu17:22 - Dövizde gün sonu fiyatları17:17 - Rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı17:13 - Başkan, makam aracını bıraktı, belediyeye tahsis etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
85 belediye başkanı Ak Parti'ye geçmek istiyor
Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
Gram altın, psikolojik seviyeyi aştı
7 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, edebe ve inanca uygun giyinin yazısı
Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi
Asgari ücretli işçi, 'haram' diye 20 bin lira çıkan biletini yaktı
Gömleğine kurduğu düzenekle sınavda kopya çeken kişi tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
spor toto süper lig 3
geçen ayın enleri 4
fotograflarda kendini begenmeme problemi 1
Bulmaca kulesi 1
yazabilmek 2
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 4
yeğenim üsküdar'dan beşiktaş'a yarım saatte geçiyor 3
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 2
kırıkkale 1
Avustralyadaki yanginlar 1
SON İLANLAR
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Şırnak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Tersane Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Cide SYDV Personel Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam