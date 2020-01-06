Altın fiyatlarında, ABD-İran gerilimi etkisi
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 493,00 liradan işlem gördü
|06 Ocak 2020 17:37
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,88 artışla 302,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 493,00 lira, Cumhuriyet altını 2.016,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,88 yükselişle 302,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|297,10
|297,30
|302,70
|302,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.958,00
|1.979,00
|1.995,00
|2.016,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|271,00
|275,00
|276,00
|280,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.913,00
|1.933,00
|1.950,00
|1.970,00
|Yarım Ziynet
|957,00
|967,00
|975,00
|985,00
|Çeyrek Ziynet
|478,00
|483,00
|488,00
|493,00
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