MEB, DYK kurslarının denetlenmesini istedi
|07 Ocak 2020 00:01
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2019-2020 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ile ilgi Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu hükümlerince yürütülmektedir. Bununla birlikte söz konusu kurs işlemlerinin resmi olarak kolaylıkla yapılabilmesi adına e-Kurs Modülü oluşturulmuştur.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan modül incelemesinde bazı okul/kurumların kurs merkezi, öğretmen ve öğrenci başvuruları olduğu halde kurs sınıflarını oluşturmadığı tespit edilmiştir.
Kılavuzun 3.2. maddesi; "DYK Yönergesi ve e-Kılavuzunda belirtilen planlama ve uygulamalar haricinde kaymakamlık veya valilik oluru ile herhangi bir kurs DYK kapsamında açılamaz. İş ve işlemleri modül üzerinden yürütülmeyen kurslar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında değerlendirilemez." hükmünde destekleme ve yetiştirme kursları iş ve işlemlerinin modül üzerinden yapılması gerekliliği aksi takdirde bu kursların DYK kapsamında değerlendirilemeyeceği açıkça ifade edilmiştir.
Ayrıca Kılavuzun 1.3. maddesinde; "Kurslar, okul veya kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden teklif edilir ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Kursların onay ve denetimi milli eğitim müdürlüğü adına il/ilçe komisyonları tarafından yapılır. Açılması uygun görülen kursların, e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri milli eğitim müdürlüğünce onaylanır." hükmü ile de sınıf oluşturma ve onay işlemlerinin modül üzerinden yapılması gerektiği açıklanmıştır.
Söz konusu kurs işlemlerinin Yönerge ile Kılavuz hükümleri çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesi gerekmektedir.
İşte o yazı;
Ahmet KANDEMİR
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