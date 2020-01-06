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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı 3 terörist tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 PKK'lı terörist tutuklandı
 06 Ocak 2020 17:58
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı 3 terörist tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 PKK'lı terörist tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hudut birlikleri, Meriç ilçesindeki Rahmanca köyü 1. derece askeri yasak bölgesinde yaptıkları kontrolde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Y.A, A.G. ve A.A'yı yakaladı.

Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen PKK'lı 3 terörist, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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