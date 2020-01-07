Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlayan öğrenciler, başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 31.12.2019 tarih ve 26182728 sayılı yazılarıyla;

Açık Öğretim Liselerinde kayıtlı öğrencilerin bir kısmı 2019 yılında yapılan sınavlar sonucunda bir yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırma hakkı kazanmıştır. Bu durumda olan öğrencilerden, 2019-1 döneminde yapılan açık öğretim kurumları sınavlarında başarısız olup mezun olamayanların üniversite kayıtları 31 Aralık 2019 tarihinden sonra silinecektir.

Açık Öğretim Liseleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde "Herhangi bir ortak dersi başaramayan öğrenci, bu dersi iki dönem daha alır. Bu iki dönem sonunda da başarısız olan öğrenci, bu dersin kredisini alamaz. Mezuniyet kredisini seçmeli derslerden tamamlar. Öğrenci başarısız olduğu ortak dersi tekrar alabilir." ifadesi yer almaktadır.

Herhangi bir yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırma hakkı kazanmış Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlamış fakat ortak derslerden muaf olmak için 3 defa sınava girmemiş öğrencilerin üniversite kayıtlarının silinmemesi için; mezuniyet kredisini tamamlamış olmak ve ortak derslerden en az 1 (bir) defa sınava girmiş olmak şartıyla başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmaması ve dönem şartı aranmaması uygun görüldü.

işte o yazı;

Ahmet KANDEMİR