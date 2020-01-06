1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa Büyükşehir'in imar planı mahkemeden döndü

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kumyaka mahallesinde Mudanya Belediyesi'ne ait hizmet alanında yaptığı imar planı değişikliği mahkemeden döndü
 06 Ocak 2020 18:08
Yazdır
Bursa Büyükşehir'in imar planı mahkemeden döndü

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kumyaka mahallesinde Mudanya Belediyesi'ne ait hizmet alanında yaptığı imar planı değişikliği mahkemeden döndü. Bursa 1. İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi'nin tadilen plan değişikliği yapma yetkisinin bulunmadığı, "belediye hizmet alanı" olarak belirlenen alanın tamamen kaldırıldığı gerekçesiyle açılan davada Mudanya Belediyesi'ni haklı buldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin Mudanya Belediyesi'ne ait hizmet alanında yaptığı imar planı değişikliğine mahkemeden ret kararı geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi,Kumyaka Mahallesinde Mudanya Belediyesi Meclisi tarafından uygun bulunmayan plan değişikliğinin uygun olduğu şeklinde karar almış, Mudanya Belediyesi de konuyu yargıya taşımıştı. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 22.11.2018 tarihli kararının hukuka aykırı olduğu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tadilen plan değişikliği yapma yetkisinin bulunmadığı, "belediye hizmet alanı" olarak belirlenen alanın tamamen kaldırıldığı gerekçesiyle açılan davada mahkeme Mudanya Belediyesi'ni haklı buldu.

Bursa 1. İdare Mahkemesi, "Ortada ilçe belediyesi tarafından yapılmış bir plan değişikliği bulunmamasına rağmen Büyükşehir Belediyesince doğrudan uygulama imar planı yapıldığı görülmüş olup, bu haliyle Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kumyaka Köyü Mankafa mevki 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin

dava konusu kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır" diyerek, yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verdi.

Kararı değerlendiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin "ben yaptım oldu" mantığına karşı bir hukuk zaferi daha elde ettiklerini belirterek, "Belediyemize ait hizmet alanında onay vermemiş olmamıza rağmen alınan kararın yanlışlığı mahkeme tarafından da kabul edilmiştir. Büyükşehir'i öncelikle ilçemiz genelinde yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeye, sonrasında da kanunlara saygılı olmaya davet ediyorum. Söz verdiğim gibi Mudanya'nın ve Mudanyalının hakkını korumak için mücadelemizi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Noter işlemiyle vekil tayin edilen ancak avukat olmayan kişi disiplin cezasına itiraz edebilir mi?
06 Ocak 2020 00:03		 Proje okullarına yapılan atamaların iptali için dava açıldı
03 Ocak 2020 23:00
Kanal İstanbul protokolünün iptal davasına red
03 Ocak 2020 16:52		 Yeni delil bulunursa, men-i muhakeme kararı bozulabilir
01 Ocak 2020 00:05
Cinsel ilişkiden ihraç edilmişti... Danıştay göreve iade etti
28 Aralık 2019 17:16		 Eminönü'ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar
27 Aralık 2019 19:43
Mahkeme 'bütünlemenin kaldırılması' kararının yürütmesini durdurdu
26 Aralık 2019 11:25		 Danıştay'dan öğretmenevi kararı...Aynı odada kalamazlar
22 Aralık 2019 12:35
İmamoğlu'nun çıkardığı 6 işçi, davayla işe döndü
20 Aralık 2019 08:31		 TSK'da, vardiya görevi, bir nöbet hizmeti midir?
20 Aralık 2019 00:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:58 - Ege Üniversitesindeki 'organ nakli sonrası ölüm' iddialarına suç duyurusu18:53 - 2020 yılı Memur maaş katsayı genelgesi yayımlandı18:48 - Gülümseten kargo, ortaokul öğrencisinin çıktı18:41 - Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kaldı18:35 - Kadına şiddet konusunda 75 maddelik eylem planı18:21 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, görevde yükselme ilanındaki kadro sayısını artırıyor18:19 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:17 - Görkem'in tahliyesine Savcılık itiraz etti18:15 - Engelli aracından alınan MTV'yi iptal ettirdi18:13 - Denizi olmayan kentte 'tekne turu' keyfi
18:08 - Bursa Büyükşehir'in imar planı mahkemeden döndü17:58 - Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı 3 terörist tutuklandı17:46 - Okulun rögarı taştı, derslere ara verildi17:37 - Altın fiyatlarında, ABD-İran gerilimi etkisi17:31 - Tunceli'de bir üniversitesi öğrencisi kayboldu17:22 - Dövizde gün sonu fiyatları17:17 - Rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı17:13 - Başkan, makam aracını bıraktı, belediyeye tahsis etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
85 belediye başkanı Ak Parti'ye geçmek istiyor
Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
Gram altın, psikolojik seviyeyi aştı
7 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, edebe ve inanca uygun giyinin yazısı
Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi
Asgari ücretli işçi, 'haram' diye 20 bin lira çıkan biletini yaktı
Gömleğine kurduğu düzenekle sınavda kopya çeken kişi tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hastanelerde edep,adap ve inanca uygun giyinme 3
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
Bulmaca kulesi 1
marcelo saracchi 1
fotograflarda kendini begenmeme problemi 1
02.01.2020 Olympiakos vs fenerbahce maçı 1
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 3
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 4
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 2
spor toto süper lig 3
SON İLANLAR
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Şırnak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Tersane Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Cide SYDV Personel Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam