Borsa, günü düşüşle tamamladı
|06 Ocak 2020 18:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2 değer kaybıyla 111.412,70 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.271,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,93, holding endeksi yüzde 2,30 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,32 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 5,52 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası oluşan jeopolitik risklerin, taraflardan gelen açıklamalarla artmaya devam ettiğini söyledi.
Yarın yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ise ISM imalat dışı PMI, fabrika siparişleri, dış ticaret dengesi ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 ve 110.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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