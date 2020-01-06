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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, görevde yükselme ilanındaki kadro sayısını artırıyor

Memurlar.net'te, 25 Aralık 2019 tarihinde haber konusu yapılan ve görevde yükselme ilanındaki şube müdürü kadro sayısının az olduğunu gösteren haber sonrasında, Çevre Şehircilik Bakanlığı kadro sayısını artırıyor
 06 Ocak 2020 18:21
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, görevde yükselme ilanındaki kadro sayısını artırıyor

Memurlar.net'te, 25 Aralık 2019 tarihinde yapılan haberde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevde yükselme duyurusu için "garip bir ilan" denilmişti.

Haberde, Gerek Bakanlık Merkez teşkilatları (Genel Müdürlükler dahil), gerekse il müdürlüklerinden boş olan ve vekaletle yürütülen tüm Şube müdürlüklerinin bazıları için sınav açılırken, bazılarının ise kapalı tutup sınav açılmadığına değinilmişti.

Bayındır Memur Sen Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürüyle yaptığı görüşmede, şube müdürü sayısının artırılacağını duyurdu.

İşte Bayındır Memur Başkanı Soner Can Tufanoğlu'nun açıklamaları:

1-Çevre ve şehircilik Bakanlığı Tarafından yapılacak olan görevde yükselme sınavında Şube Müdürlüğü kadrolarının az olması sebebiyle tarafımıza gelen yoğun talep üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürümüzle görüşme gerçekleştirdik.

2-Yapmış olduğumuz görüşme neticesinde kadro sayısının arttırılması konusu çözülmüş olup kısa sürede yeni ilan yapılması kararlaştırılmıştır. Personel Genel Müdürümüze,çalışanlarımıza Sendikam adına teşekkür ediyor,Sınava girecek olan tüm kamu görevlilerimize başarılar diliyorum.
Memurlar.Net - Özel

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