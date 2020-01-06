Kadına şiddet konusunda 75 maddelik eylem planı
|06 Ocak 2020 18:35
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısıyla ilgili açıklama yapıyor.
Çelik özetle şunları söyledi;
"Cumhurbaşkanımız kadına şiddet konusunda ne yapılması gerektiğini yineliyorlar. En son 75 maddelik eylem planı ortaya kondu. Emniyet ve Jandarma personeline bu konuda eğitim veriliyor.
Dil konusunda gözden geçirilmesi gereken noktalar var.
Kasım Süleymani'nin öldürülmesi
(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu.
Irak'ın, bölgemizin, dünyanın güvenliği ve istikrarı açısından olumsuz sonuçlar doğuracak gelişmeler tetiklenmiştir.
Saldırıyla yeni birtakım şiddet oluşumlarını önümüze getirebilecek safhaya geçildiği görülmektedir.
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