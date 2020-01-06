1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ege Üniversitesindeki 'organ nakli sonrası ölüm' iddialarına suç duyurusu

Böbrek naklinin ardından hayatını kaybeden 2 kişiden Münire İnanç'ın oğlu Yusuf İnanç da savcılığa şikayette bulundu. - İnanç: Ben bu işin sonunu bırakmayacağım. Doktorlardan ve hastaneden şikayetçi oldum
 06 Ocak 2020 18:58
Yazdır
Ege Üniversitesindeki 'organ nakli sonrası ölüm' iddialarına suç duyurusu

İzmir'de kadavradan bağışlanan böbrek naklinden sonra hayatını kaybeden iki kişiden Denizlili Münire İnanç'ın oğlu Yusuf İnanç da sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin 3 yılı aşkın süredir diyalize girdiğini söyledi.

Hastaneden 15 Aralık 2019'da arandıklarını ve annesine uygun böbreğin bulunduğunun belirtildiğini anlatan İnanç, bu habere çok sevindiklerini ve hemen İzmir'e doğru yola çıktıklarını vurguladı.

Kan ve doku tahlilleri sonrası annesinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyata alındığını anlatan İnanç, şöyle konuştu:

"Operasyonun çok başarılı geçtiği söylendi. Annemin artık kurtulduğuna inandık. 2 gün sonra annem yoğun bakımdan çıktı ve normal odaya geçti. 12 gün çok iyiydi. İlk başta kendi işlerini yapabiliyordu. Sonraki 5 günde fenalaştı ve kaybettik. Böbreğin kadavradan olduğunu öğrendik. Araştırdıktan sonra hastalıklı olduğunu söylediler. Biz bunları bilmiyorduk. Ben bu işin sonunu bırakmayacağım. Doktorlardan ve hastaneden şikayetçi oldum."

Münire İnanç'ın kızı Funda uzun ise ihmali olanların ortaya çıkmasını istediğini dile getirdi.

- Olayın geçmişi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedildiği öne sürülen 38 yaşındaki kadın, 15 Aralık'ta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiş, organları bağışlanmıştı.

Kadının iki böbrek ve karaciğerinin nakledildiği hastalardan Arife Aykut ve Münire İnanç ölmüş, biri de yoğun bakımda tedavi alınmıştı.

Ölen Arife Aykut'un kızı Songül Aykut, sorumlular hakkında şikayette bulunmuştu.

Ege Üniversitesi de iddialara ilişkin başlatılan incelemenin sürdüğünü bildirmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
13 yaşındaki çocuk köpekten kaçarken hayatını kaybetti
06 Ocak 2020 20:03		 Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
06 Ocak 2020 19:33
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi
06 Ocak 2020 19:24		 Tunceli'de bir üniversitesi öğrencisi kayboldu
06 Ocak 2020 17:31
Sibel Ünli'nin ailesi: Parasızlıktan intihar ettiği yalan
06 Ocak 2020 16:17		 Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümünde sanığa müebbet istendi
06 Ocak 2020 16:03
Torbalı'daki çifte cinayetin sanığı, nezarethanede intihara kalkışmış
06 Ocak 2020 15:25		 Tüfekle ateş açtı, kendisine müdahale eden bekçilere saldırdı
06 Ocak 2020 15:15
Ölen kadının organları nakledilmişti, nakil sonrası iki kişi öldü
06 Ocak 2020 13:40		 Gömleğine kurduğu düzenekle sınavda kopya çeken kişi tutuklandı
06 Ocak 2020 13:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:13 - Konya'da karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı20:08 - Hem suçlu hem güçlü! Liseli öğrencilerden insanlık dersi20:03 - 13 yaşındaki çocuk köpekten kaçarken hayatını kaybetti19:58 - Ulaşıma kar engeli! Zincirsiz geçişlere izin verilmiyor19:53 - İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti19:48 - FETÖ'den gözaltına alınan 15 kişiden 9'u serbest kaldı19:43 - Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü tutuklandı19:38 - Türk siyasetinde 2019 yılı böyle geçti19:33 - Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı19:28 - AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
19:24 - Ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi19:19 - İstanbul'un araç sayısı 21 ilin nüfusu kadar19:15 - BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi19:11 - 5 ilimizde eğitime bir gün ara verildi19:07 - 'Vatandaş bankalarda mevduatını döviz cinsinden tutuyor'19:03 - Ömer Çelik: Kanal İstanbul, Montrö ile çelişmiyor18:58 - Ege Üniversitesindeki 'organ nakli sonrası ölüm' iddialarına suç duyurusu18:53 - 2020 yılı Memur maaş katsayı genelgesi yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Esas Veriler
85 belediye başkanı Ak Parti'ye geçmek istiyor
Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!
2020 yılı Memur maaş katsayı genelgesi yayımlandı
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
Gram altın, psikolojik seviyeyi aştı
7 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Asgari ücretli işçi, 'haram' diye 20 bin lira çıkan biletini yaktı
Sibel Ünli'nin ailesi: Parasızlıktan intihar ettiği yalan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırıkkale 1
İbi 1
yazabilmek 2
marcelo saracchi 1
yeğenim üsküdar'dan beşiktaş'a yarım saatte geçiyor 3
fotograflarda kendini begenmeme problemi 1
annemizin kızlık soyadını unutmak 2
tachiyomi 1
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 3
Kral Şakir 6
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam